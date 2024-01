Rubriche



Bcl all'esame Castelfiorentino

sabato, 27 gennaio 2024, 16:06

Attraversato dall'Elsa, tra San Miniato e Certaldo c'è Castelfiorentino, meta per il Bcl, in chiusura della prima fase del campionato, della penultima trasferta. Una partita, quella con castello che ha un forte peso nell'assetto futuro della classifica, una vittoria porterebbe ad aggiungere un ulteriore mattone alla costruzione della matematica salvezza del Bcl. In una classifica come quella attuale, ovvero estremamente corta dove tra la prima e l'ottava, ultimo piazzamento utile per confermare la permanenza in B interregionale, ci sono solamente 8 punti di differenza ed ancora quattro partite da giocare.

Mentre tra l'ottava e la nona, ovvero la prima squadra che si giocherà i play- out c'è molta meno distanza, i punti di differenza sono soltanto 4. Con la partita di Castelfiorentino, prende il via il – rush – finale di un campionato tiratissimo che tra meno 20 giorni consegnerà a tutti gli addetti ai lavori, la classifica finale per accedere alla seconda fase che poi porterà ai play-off.

Nel reparto basso della classifica, ormai tagliata fuori dalla possibilità di acciuffare un'ottava posizione c'è appunto Castelfiorentino, una compagine che non ha più da preoccuparsi di nulla e che per questo giocherà in scioltezza, senza alcuna pressione, un ottimo motivo per risultare pericolosisssima per il Bcl come lo è stato il Sestri la scorsa settimana.

A coach Angiolino non mancano i buoni giocatori, Scali, Pucci, Nepi e di questo ne è certo anche Olivieri "Castel Fiorentino è una squadra che per motivi di infortuni e situazioni contingenti non ha raccolto i punti che si merita. La classifica non deve assolutamente ingannare. Sono una squadra esperta che gioca da molto tempo insieme ed hanno un potenziale realizzativo veramente alto. Soprattutto in casa riescono a giocare il loro miglior basket fatto di campo aperto, 1vs1 e con una difesa che prende iniziativa e ti obbliga a leggere continuamente nuove situazioni. Siamo chiamati a fare una partita attenta, dovremo limitare le palle perse e essere solidi in difesa e a rimbalzo. La vittoria significa la matematica permanenza tra le prime otto. E tutti siamo consapevoli dell'importanza di raggiungere al più presto questo importantissimo traguardo. Ad alzare la palla a due sarà il Sig. Cirineo di Pisa. Coadiuvato da Montano di Siena, appuntamento al Palasport Nedo Betti alle ore 18:00 di Domenica 28 Gennaio