Rubriche : palla a due



Bcl, un match da dentro o fuori

martedì, 30 aprile 2024, 13:12

Mercoledi 1 Maggio c'è la seconda partita dei play off, un match da dentro fuori. Ricordiamo che per poter giocare le semifinali è necessario che il Bcl vinca due partite consecutive, ad oggi però, Saronno lo tiene sotto scacco, avendo vinto sabato scorso una delle tre partite in calendario, portandosi sull'1/0.

La prima partita ha visto il Bcl partire con decisione tanto da porsi alla guida del match in brevissimo tempo per poi giocarsela fino a cedere di schianto negli ultimi tre minuti del secondo quarto, incassando un parziale, dal quale non è più riuscito, malgrado si sia aggiudicato la terza e quarta frazione di gioco, a venirne fuori.

Adesso il Bcl ha la possibilità di pareggiare il conto e portarsi sull'1/1 per poi andarsela a giocare definitivamente sabato prossimo a Saronno. La sconfitta subita non ha minimamente intaccato lo spirito combattivo della squadra, Tempestini, Trentin e Del Debbio hanno quasi ultimato il recupero fisico e sono ormai prossimi a tornare al 100% della loro forma.

La squadra sa benissimo cosa gli aspetta sul campo del palatagliate, sanno che la partita più difficile dei play off è toccate a loro, non che con le altre squadre sarebbe stata una passeggiata di salute, ma certamente avrebbero saputo, avendole già incontrate nella prima fase, come affrontarle fin dal primo impegno.

E' con questa consapevolezza che scenderanno in campo perché oltre a conoscere il valore dell'avversario, hanno la piena contezza di chi sono e di cosa sono capaci, sanno molto bene che su, alla palestra Ronchi di Saronno, non hanno giocato la loro migliore partita, non erano al massimo della forma e non sono riusciti se non in qualche lampo di gioco a dare il loro meglio.

I ragazzi sono davvero tutti quanti molto motivati e a suonare la carica, riconoscendo apertamente di aver fatto una prova opaca nella prima partita e usando questa specie di – coming out – per dare maggiore carica, arrivano le parole di coach Olivieri

"Gara uno è stata un indicatore molto importante. Ha confermato il fatto che Saronno è una squadra solida. Ci hanno messo in difficoltà con la loro difesa molto fisica che chiude gli spazi vicino a canestro. In attacco si sono confermati molto duttili e si sono adattati molto velocemente alle scelte difensive che avevamo preparato. Ci sono anche molti demeriti nostri, perché la nostra prestazione ha agevolato i loro piani. In gara due abbiamo preparato degli aggiustamenti semplici in attacco, che confidiamo, aiutino i ragazzi a essere più prolifici ed efficaci. Indubbiamente in gara uno abbiamo fatto una prestazione opaca condita da troppe palle perse ed errori, anche banali, al tiro. Tutto questo per dire che abbiamo tutte le carte in regola per portare la serie a gara tre. Gli acciaccati stanno recuperando e sarà fondamentale che tutti diano il 110 per cento. Dobbiamo giocare con determinazione e voglia di vincere per regalare ai tifosi del BCL, e a noi stessi, una vittoria."

A dare ancora più energia e vigore alla truppa biancorossa sono i molti messaggi e mail che arrivano in società che preludono ad un'importante e massiccia presenza di pubblico che al momento in cui raggiunge numeri importanti diventa a pieno titolo il sesto uomo in campo. La palla sarà scodellata Mercoledi 1 Maggio alle ore 19 dal sig. Marinaro di Pisa coadiuvato da Parigi di Firenze.