Bcl vittoriosa contro il Sestri

giovedì, 25 gennaio 2024, 15:10

Bcl – Sestri

25/13 – 50/31 – 67/48 – 81/73

25/13 – 25/18 – 17/17 – 25/14

Bcl

Landucci, Burgalassi 8, Barbieri 3, Lenci, Lippi 14, Barsanti 13, Simonetti 15, Tempestini 6, Del Debbio 5, Brugioni, Pierini 3, Trentin 14

All. Olivieri, ass Giuntoli

Sestri

Lo Moustapha 9, Pittaluga 5, Cavallaro 7, Daunys 9, Costa, Anakwe 17, Pintus 9, Zini 2, Gallo, Barnini, Cartasegna, Bassi 15

All. Bianchi, ass. Ambrosini

Possesso per gli ospiti e palla recuperata dal Bcl per la prima vera azione della serata, conclusa con una tripla di Pierini, Bcl di nuovo in attacco con Lippi che chiude con un gioco da tre per il più sei di inizio partita.

I ragazzi di Olivieri si spingono avanti fino al più 10, a fermarli ci prova Daunys e poi Lo Mustapha da tre per il 12/5 a metà del primo quarto.

Sestri prova a rifarsi sotto per il meno tre, ma Simonetti prima e Burgalassi da fuori e ancora Barbieri, ristabiliscono le distanze per il 20/9, di nuovo Burgalassi e Simonetti per il 25/13 finale del primo quarto.

Questa sera le percentuali da fuori nel primo quarto sono già oltre il 54%, da due e il 33% da tre, percentuali buone, ma non ancora sufficienti a dare la spallata per scappare.

E' un match difficile in cui nulla è già scritto, la differenza di classifica non da motivo per stare tranquilli, Sestri è una buona squadra con ottimi tiratori ed è sufficiente rilassarsi un solo istante per vederli recuperare punti.

Ai 5 minuti della seconda frazione di gioco il punteggio è sul 36/24, ad aggiungere punti in un tentativo di fuga è Barsanti con due triple in rapida successione, di cui una annullata da Pintus.

E' di nuovo Barsanti a metterla da tre, poi Simonetti in schiacciata per la prima vera fuga in chiusura di quarto per il 50/31

Il rientro dagli spogliatoi è di buon auspicio per gli ospiti che recuperano 8 punti in pochi minuti, l'inerzia sembra girata a favore del Sestri, ma a rimettere le cose in ordine ci pensano Lippi, Simonetti, Trentin per il 64/42 a due minuti dalla terza sirena.

Sestri che continua a pungere il Bcl recuperando ancora punti, poi è Del Debbio che brucia la retina da fuori per il 67/48 finale di un quarto in cui il Bcl non è riuscito a mettere punti in cascina.

Si riparte con due punti a firma Trentin, poi è Sestri che si porta all'attacco con Anakwe per il meno 15 ad inizio ultimo quarto.

Biancorossi sempre con un buon margine di vantaggio che oscilla dal più 14 al più 20 da inizio partita, ma con Sestri alle spalle che non molla un solo centimetro, rendendo la partita molto difficile per il Bcl che in questa fase ha perso un po' di lucidità.

Per il Bcl è crisi e per il Sestri è fiducia a mille, 75/68, adesso il Sestri mette paura, si sta avvicinandosi pericolosamente ai biancorossi, meno due a 50 secondi dalla sirena finale e questa volta la pezza ce la mette Lippi concludendo un gioco da tre, poi Barsanti dai liberi per un due su due e 81/73 a 17 secondi dal termine, punteggio che rimane fino alla sirena.

Il Bcl può tirare un sospiro di sollievo per una partita che si sapeva che sarebbe stata strana e difficile da portare a casa.