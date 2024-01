Rubriche



Castelfiorentino amara per il Bcl

domenica, 28 gennaio 2024, 20:35

19/30 – 40/50 – 68/66 – 80/80 – 90/84

19/30 – 21/20 – 28/16 – 12/14 – 10/4

ABC Castelfiorentino: Rosi, Lazzeri, Corbinelli 15, Pucci 8, Merlini, Viani, Zaiets 15, Scali 10, Cantini 2, Nannipieri 18, Delli Carri , Belli 22. Coach Angiolini, ass. Mostardi.

Bcl: Landucci, Burgalassi 13, Lenci, Lippi 6, Barsanti 7, Simonetti 15, Tempestini 4, Del Debbio 21, Brugioni , Pierini 9, Trentin 9. Coach Olivieri, ass. Giuntoli

Il Basketball Club Lucca perde in un partita ancora una volta dalla doppia personalità, un bel primo tempo ed un vantaggio in doppia cifra al riposo, tutto quanto sprecato nella ripresa, lasciando il pallino del gioco in mano al Castelfiorentino, che ha saputo con molta caparbietà e nessun tipo di soggezione, ribaltare il punteggio e condurre la partita fino al termine guadagnandosi meritatamente i due punti.

Palla conquistata dai biancorossi e primi tre punti della partita, Bcl protratto in attacco replica poco dopo per lo 0/6, Castello prova a rispondere dall'area per il 2/6, ma a fare il gioco sono i biancorossi fino al 2/13 del primo time out casalingo. Dalla panchina non giunge nessuna scossa per i padroni di casa, mentre per il Bcl Pierini va in schiacciata per il 4/15. Padroni di casa che riprendono vigoro grazie a due triple ben messe e ad un contropiede che frutta altri due punti per il 14/23 a due minuti dalla prima sirena. Del Debbio con un paio di triple mantiene i sette punti di vantaggio, poi Barsanti dai liberi e Trentin da sotto arrotondano al 19/30 di fine quarto.

Secondo quarto con i padroni di casa più precisi per un parziale provvisorio di 9/4, Belli e Corbinelli con le loro triple risalgono al meno 6 ai cinque minuti del secondo quarto. Simonetti e Trentin riescono a rintuzzare gli attacchi del Castelfiorentino, a dargli una mano c'è anche Lippi che dai liberi realizza il 32/38. Del Debbio da sfoggio di precisione da fuori infilando la sua terza tripla della serata per il 32/41, ma Castello non sembra assolutamente intenzionato a lasciare che il Bcl scappi via e con Scali da tre prova ad agganciare i biancorossi.

Prima un indiavolato Del Debbio per un'altra tripla, alla quale risponde Scali ancora da tre poi Pierini manda tutti negli spogliatoi per il riposo siglando il 40/50 al termine del primo tempo. Il rientro in campo è qualcosa di già visto, un Bcl imballato che si lascia sopraffare dai padroni di casa, 12/1 il parziale che i ragazzi di Olivieri incassano in meno di tre minuti, Pucci, Belli, Zaiets imperversano a piacimento nell'area biancorossa per il 56/56 a quattro minuti dalla terza sirena.

E' un terzo quarto molto complicato per il Bcl, ancora una volta fa i conti con un avversario che nella ripresa va in massima fiducia, infliggendo pesanti parziali, 21/13 per un punteggio di 64/63, poi un Del Debbio davvero strepitoso infila la sua ottava tripla per il 64/66 a un minuto dal termine poi è di nuovo il castello ad andare a segno, 68/66 il finale del terzo quarto. L'inizio dell'ultimo quarto vede sempre i padroni di casa condurre il gioco, allungando al 70/66, Burgalassi accorcia al meno uno, poi Lippi guadagna due liberi per il 70/70, di Del Debbio da tre, ma non c'è tempo, Zaits rilancia da tre ed ancora Castello con Nannipieri da due per il 75/73 a cinque dal termine.

Simonetti da sotto per il 75 pari di un match sempre più complicato da portare a casa, palla persa a centrocampo dal Bcl e cinicamente i padroni di casa sfruttano a pieno l'occasione 77/75 .Simonetti e Lippi da sotto provano ripetutamente ad infilare la palla nel canestro, ma davvero sembra essere stregato, 79/77 a poco più di due minuti dalla sirena, Bcl che rientra sull'80/80 e guadagna i 5 minuti del primo over time del campionato.Primi due punti per i padroni di casa che replicano subito dopo da tre con Belli per 85/80 con ancora tre minuti e 50 di gioco.I punti di vantaggio adesso sono sette ed i minuti da giocare sono due, Tempestini accorcia dalla lunetta, 87/82Il vantaggio dei padroni di casa è di 6 lunghezze con soli 46 secondi di gioco, tanto basta per castigare il Bcl, finale a Castelfiorentino 90/84