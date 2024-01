Rubriche



Falsa partenza per il Bcl

domenica, 7 gennaio 2024, 08:40

18/22 – 29/15 – 21/21 – 99/81

18/22 – 47/37 – 68/58 – 31/23

Dany Basket Quarrata – Bcl

Quarrata: Marini 5, Mustitsa 9, Sevieri, Balducci 13, Molteni 19, Falaschi 7, Calugi 1, Regoli 17, Nesti, Antonini 9, Agnoloni, Tiberti 19 .All.Tonfoni, ass.Valerio.

Bcl: Landucci, Burgalassi 3, Barbieri 5, Lippi 17, Barsanti 3, Simonetti 9, Tempestini 7, Del Debbio 10, Catelli, Brugioni, Pierini 5, Trentin 22. All. Olivieri, ass. Pizzolante

Primo possesso per i padroni di casa, palla recuperata dal Bcl e prima azione da punti firmata da Lippi, 0/2 dopo i primi due minuti di gioco.La partita entra nel vivo dopo altri due minuti, con Quarrata che prende il comando grazie ad un paio di liberi, a riportare il Bcl avanti è Trentin, prima con due attacchi al canestro dal pitturato, poi da fuori per 12/13.A tre dalla sirena entrano Pierini e Tempestini che danno il cambio a Lippi e Simonetti, 20 secondi e su assist di Trentin, Pierini la mette da due, poi ancora Trentin da fuori e sempre lui in schiacciata per il 14/20, poi Tempestini va a chiudere il primo quarto dai liberi per il 18/22.

L'inizio del secondo quarto non è dei migliori per il Bcl, due palle perse in sequenza permettono a Molteni e Antonini di portare il Quarrata sul 24/22.A ristabilire il vantaggio dei biancorossi non è sufficiente un bel gioco da tre di Simonetti, l'inerzia in questa fase di gioco è tutta per i padroni di casa che tentano la prima fuga della partita portandosi sul più 5 a metà della seconda frazione di gioco.Il solito Trentin con alle spalle già 15 punti accorcia, poi Lippi dai liberi prova ad accorciare ancora per il meno 3, ma i ragazzi di Tonfoni sono decisamente in partita e non mollano il piccolo vantaggio acquisito, rispondendo colpo su colpo.

40/35 con un minuto da giocare, ma è chiaro che la fase no del Bcl non è ancora terminata e Quarrata è pronta a non lasciarsi sfuggire l'occasione, portandosi sul più 10 a pochissimo secondi dalla sirena, Del Debbio dai liberi prova a ridurre il gap, ma Quarrata con estremo cinismo segna dall'area, mandando le squadre al riposo sul 47/37

Apre le danze della terza frazione di gioco Lippi, poi è Barbieri e Barsanti a centrare il canestro, a loro risponde Antonini da tre per il 50/43Ancora Lippi dalla lunetta per uno su due, ma l'impressione è che l'inerzia prediliga sempre i padroni di casa, il Bcl dura troppa fatica a realizzare punti, al contrario del Quarrata che invece arriva a realizzare con discreta facilità.

E' un terzo quarto difficile per il Bcl, l'impegno non manca, ma le sue azione sono fin troppo articolate, un situazione che unita all'abbassarsi delle percentuali crea un mix pericoloso che potrebbe minare irrimediabilmente la partita.A dare morale alla squadra ci prova Del Debbio da tre, Pierini dai liberi e di nuovo Trentin sempre dalla lunetta, ma a Quarrata è sufficiente avere la palla in mano per pochi secondi per ristabilire il più 10 di fine quarto.

Il Bcl prova a rimettersi in moto con Lippi da tre, ma è Quarrata che controlla il gioco, è una squadra in fiducia a cui in questa fase riesce tutto, vanificando ogni sforzo dei ragazzi di Olivieri, 76/65 con 8 minuti alla fine del match. Per il Bcl è un momento decisamente buio, non riesce in nessun modo a far girare il vento a suo favore, a 4 dall'ultima sirena sono 14 le lunghezze che deve recuperare per provare a ribaltare la partita.

Nel frattempo Olivieri è costretto a lasciare la guida a Giuntoli, dovendo abbandonare la panchina per un doppio tecnico, ma ormai la partita è segnata, il Bcl oggi non è riuscito ad esprimersi per come ha fatto vedere nella prima parte del campionato. Impietosamente il cronometro scorre con un Bcl ormai arrendevole, la sirena giunge quasi liberatoria mettendo fine ad una brutta partita, 99/81 il finale al Palamelo di quarrata.