Rassegna stampa: Lucchese, decimo e amaro ko

domenica, 28 gennaio 2024, 20:35

Il Basketball Club Lucca perde in un partita ancora una volta dalla doppia personalità, un bel primo tempo ed un vantaggio in doppia cifra al riposo, tutto quanto sprecato nella ripresa, lasciando il pallino del gioco in mano al Castelfiorentino, che ha saputo ribaltare il punteggio e condurre la partita...

sabato, 27 gennaio 2024, 16:06

Una partita, quella con castello che ha un forte peso nell'assetto futuro della classifica, una vittoria porterebbe ad aggiungere un ulteriore mattone alla costruzione della matematica salvezza del Bcl. In una classifica come quella attuale, ovvero estremamente corta dove tra la prima e l'ottava, ultimo piazzamento utile per confermare la...

giovedì, 25 gennaio 2024, 15:10

Con una bella prestazione di squadra, come dimostra il tabellino che vede ben quattro giocatori in doppia cifra, il Basketball Club Lucca si aggiudica la non semplice vittoria contro il Sestri

lunedì, 22 gennaio 2024, 08:50

I rossoneri centrano una importantissima vittoria che allontana gli spettri di una classifica in zona play out, prestazioni di grande spessore di un po' tutti i giocatori di mister Gorgone, a cominciare da Rizzo Pinna e Yeboah, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola