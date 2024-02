Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, rischiata la beffa

domenica, 11 febbraio 2024, 08:39

Serve un gol al 94' per uscire indenni da Pineto e evitare una vera beffa, dopo aver per lungo tempo dominato la gara, creato occasioni e colpito due traverse, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese rischia la beffa. Tiritiello la salva al 94'. Per vincere in trasferta non bastano due legni e sei palle gol. Il pari arriva nel recupero dopo la rete nell'unico tiro del Pineto". Pagelle: "Tumbarello è il solito vigile all'ora di punta. Guadagni, sono venti minuti di energia pura". Gorgone: "Non concretizziamo".

La Nazione titola: "Lucchese, rischiata la beffa. La Pantera s'impatana nel Pineto. Tiritiello la salva in pieno recupero". Gorgone: "Poco cinici. Abbiamo rischiato di perdere una partita dominata a lungo. Ma sottoporta dobbiamo concretizzare di più e in difesa stare più attenti". Pagelle: "L'autore del gol e altri quattro sono i migliori".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.