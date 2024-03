Rubriche



Basket: Bcl beffato nel finale

venerdì, 15 marzo 2024, 13:31

Bcl -Derthona Basket 89-91

24/28 – 44/41 - 69/71 – 86/91

24/28 – 20/13 – 25/28 – 17/22

Bcl: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 3, Lenci, Lippi 15, Simonetti 15, Tempestini 15, Del Debbio 12, Brugioni, Pierini 7, Trentin 17, Rinaldi

All. Olivieri, ass. Giuntoli

Derthona: Fernandez 3, Bresciani, Tambwe 11, Errica 11, Korlatovic 1, Diodati 5, Fonio 2, Albertinazzi 2, Moro, Conte 35, Josovic 21

All. Ansaloni, ass. Tosarelli

Prima palla buona per Derthona e primi tre punti della partita realizzati da Conte, la risposta del Bcl è affidata a Burgalassi e Trentin per i primi 5 punti casalinghi.

Partita che si è notevolmente velocizzata con continui ribaltamenti di fronte a suon di canestri con una sfida del tutto personale tra i due 33 presenti in campo, 8 punti per Trentin e 12 per Conte.

Quando mancano due minuti alla prima sirena sul tabellone si legge 22/23, che fa intuire che il match si svolgerà a viso aperto con le squadre votate a realizzare più punti possibili.

Il secondo quarto lo apre Tempestini per il 26/28, replicano immediatamente i leoncini con Tambwe. E' una serata di quelle in cui le retina dei canestri sono sottoposte a stress continuo.

Botta e risposta tra Bcl e Derthona, poi Simonetti da sotto porta il Bcl avanti di due lunghezze per il 36/34.

I ragazzi di coach Olivieri sembrano aver trovato la quadra del match, dopo che Simonetti ha siglato il sorpasso hanno iniziato spingere.

La ripresa vede il Bcl ancora in fase positiva, anche se con un avversario come Derthona non c'è da dormire sonni tranquilli.

51/52 a poco più di cinque minuti dalla terza sirena poi Tempestini, Del Debbio e Trentin si portano sul 60/54

Il ritmo partita è leggermente calato e le difese hanno iniziato a lavorare maggiormente con il Bcl che ancora riesce a tenere il Derthona dietro, 69/64 a un minuto dalla terza sirena, un vantaggio che però viene vanificato in un batter d'occhio tanto da chiudere il quarto a 69/71.

Derthona è squadra forte e imprevedibile, riesce sempre a scavare un tiro per rimettersi in carreggiata e colpire duramente i biancorossi.

L'ultimo quarto segue pedissequamente l'andamento delle precedenti frazioni di gioco, con un Bcl sempre in avanti a cercare il varco per arrivare a canestro.

Quando il cronometro segna cinque al termine Trentin va sui liberi per l'80/80 un punteggio che racconta benissimo il livello di gioco delle due franchigie, un match che sembra destinato a risolversi sul filo dei secondi finali e se le partite precedenti non erano indicate per le coronarie del pubblico e addetti ai lavori questa è decisamente ad alto rischio di infarto.

84/81 a due e 30 dal termine, un'eternità, intanto Derthona va in lunetta per l'84/83, poi ancora una tripla degli ospiti per l'85/86 quando mancano 41 secondi con Derthona sui liberi per 85/88.

Il Bcl non molla, ma l'ennesiama tripla avversaria, assesta un duro colpo ai ragazzi di Olivieri, lottano ci provano, ma di tempo non ne è rimasto 86/91 il finale al Palasport.