Rassegna stampa: Lucchese, il primo gol di Disanto vale tre punti

domenica, 10 marzo 2024, 09:43

I biancorossi fanno due su due ai play off: ancora una vittoria, stavolta in trasferta in casa del Campus Varese per 93 a 87. La formazione di coach Olivieri avanti dall'inizio alla fine del match

venerdì, 8 marzo 2024, 16:03

Tanti chilometri, tante ore di viaggio e tanta stanchezza ancora prima di giocare, un tris di fattori che non creano certo le condizioni ideali per affrontare un avversario come il Campus Varese che ha trasformato il suo palazzetto in un vero e proprio fortino dove mancherà capitan Barsanti

lunedì, 4 marzo 2024, 09:18

Vittoria che allontana gli spettri dei play out in casa rossonera, dove gli uomini di Gorgone (che non va in conferenza stampa) battono il Rimini con le reti di Quirini e Gucher, come si legge nei commenti e nelle interviste dei giornali in edicola

domenica, 3 marzo 2024, 23:22

Gran bella vittoria del Basket Club Lucca nella prima gara di play in silver seconda fase contro Gallarate: i biancorossi vincono per 86 a 74 e sono primi, nonostante alcune discutibili decisioni arbitrali