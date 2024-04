Rubriche



Bcl, arriva la vittoria del rilancio

domenica, 7 aprile 2024, 20:30

Bcl – Campus Varese

24/23 – 54/41 – 70/67 - 95/87

24/23 – 30/18 – 16/26 – 25/20

Bcl: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 3, Lenci, Lippi 11, Barsanti 3, Simoneti 25, Tempestini 7, Del Debbio 16, Brugioni, Pierini 2, Trentin 22. All. Olivieri, ass. Giuntoli

Campus Varese: Zhao 28, Kouassi 8, Bottelli 12, Tapparo, Scola 2, Golino 4, Bortoli 12, Carità 7, Capellaro 4, Mana 10. All. Roncari, ass. Renzetti

Apre le danze Campus Varese con Bottelli da tre, la risposta è firmata da Trentin, è l'inizio di una partita determinante per il Bcl per mantenere viva la speranza di accedere ai play off. Dal 2/3 iniziale in poi il match diventa di quelli definibili come - belli caldi -, è una sfida all'ultimo canestro, per le retine non c'è tregua, transizioni e ribaltamenti continui di fronte fanno veleggiare appaiate le due squadre fino al 24/23 realizzato da Simonetti che chiude il primo quarto.

L'inerzia delle seconda frazione di gioco è favorevole ai biancorossi, Tempestini, Lippi e una bomba di Barbieri spingono il Bcl sul 32/26, ma c'è da stare molto attenti, Bortoli e Mana tentano il recupero, ma prima Trentin, poi Del Debbio allungano al 37/31. E' il Bcl che in questa fase conduce il gioco, riuscendo a macinare punti, tenendo a distanza gli ospiti fino ad arrivare al più tredici alla seconda sirena.

La ripresa inizia con il vento in poppa per Varese che recupera tutto lo svantaggio, gli artefici sono Zhao e Bortoli che riescono ad impensierire il Bcl arrivando al 66/65 a due minuti dal termine, poi Trentin ci mette una pezza chiudendo il quarto sul 70/67. I dieci minuti finali vedono Trentin, Lippi e Tempestini con una tripla, allungare nuovamente su Varese per il nuovo più undici, con ancora cinque minuti da giocare.

Le squadre, complice anche la giornata particolarmente calda sembrano accusare un po' di stanchezza, ma non mancano i canestri, con il Bcl che a meno di due minuti fa registrate un parziale di 20/12 conducendo per 90/82. Zhao infila una delle sue triple, ricucendo al meno cinque, per un finale triller, quando da bordo campo Del Debbio infila la tripla del più otto, mettendo definitivamente la partita in ghiaccio che va a concludersi sul 95/87 facendo tornare il Bcl alla vittoria tra le mura domestiche, davanti ad un calorosissimo pubblico.