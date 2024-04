Rubriche



Bcl, i numeri dei playoff

giovedì, 25 aprile 2024, 15:57

Il treno dei play-off è partito ed è in piena accelerazione, mancano poco più di 48 ore alla prima partita dei quarti di finale, ore molte intense, passate a studiare e capire un avversario sconosciuto, mai incontrato che si porta dietro un'aura di invincibilità non da poco.

La prima cosa che generalmente si va a vedere della squadra avversaria sono le vittorie, quante, con chi e come e qui comincia il balletto di numeri. Cifre, percentuali, tanti numeri che spesso risultano essere ostici da interpretare, ma a saperli decifrare si rivelano molto utili, possono dare alcune indicazioni di massima molto vicine alla realtà.

A stilare classifiche, pronostici percentuali, tramite la lettura dei numeri del basket hanno fatto strada gli Spurs, franchigia statunitense che gioca nella categoria per eccellenza del basket mondiale.

La lettura e la comprensione dei numeri è ormai assurta a un ruolo importantissimo nel basket, basti pensare che in pochi anni, il numero degli addetti, negli stessi Spurs, sono saliti fino ad avere in organico ben otto analisti che impiegano tutte le loro ore di lavoro a stilare percentuali tra canestri fatti, subiti, assist, palle perse e tanto altro ancora. Al Bcl nessuno si sogna di emulare per competenza e capacità degli analisti di oltre oceano, ma due numeri in vista dei Play-off li guarda pure lo staff biancorosso-

Nei Play in silver/gold il maggior numero di punti fatti è del Cecina con 702 punti, secondo posto per il Bcl con 690 punti, terzo posto, Saronno con 673, a seguire tutte le altre. 690 è un numero confortante per il Bcl che lo pone tra gli attacchi più prolifici del campionato, va un po' meno bene in difesa, ma non così distanti dai numeri del Saronno.

Sono 617 i punti che la Robur Saronno ha incassato e 653 quelli che invece ha preso il Bcl, numeri che rendono le due franchigie quasi complementari, una difesa migliore dell'attacco per Saronno e l'esatto contrario per il Bcl, non evidenziando fattori così dominanti o deficitari ne in una ne nell'altra squadra.

Sempre scartabellando viene fuori che la squadra di coach Biffi, quando si è confrontata con le squadre toscane, ha faticato molto di più per portare a casa i due punti, la differenza canestri con gli avversari si è ridotta tantissimo in confronto a come chiudeva le partite nella prima fase, vincendo comunque quasi tutti i confronti e aggiudicandosi la prima posizione dei play in gold.

Sono più che sufficienti questi pochi dati per collocare Saronno tra le squadre più forti ed attrezzate del campionato, una franchigia che apertamente mira a fare il doppio salto in B Nazionale, lo scorso anno era in C Glod, quest'anno in B interregionale e ad oggi con il gran lavoro fatto, ha messo giù solide fondamenta sulle quali poggiarsi per darsi lo slancio e salire ancora di categoria.

Tornando al match, la bilancia sui cui piatti si poggiano le percentuali di vittoria pende inesorabilmente verso l'alto varesino, visto il percorso fino ad ora fatto, ciò non toglie che il Bcl possa indossare le vesti di una spina nel fianco. La truppa di Olivieri ha abituato il suo pubblico a vedere spesso prestazioni di alto livello come lo è stata quella contro il College Borgomanero e in casa del Bcl, non si nasconde la tentazione di provare a fare lo sgambetto alla Robur Saronno