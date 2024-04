Rubriche



Bcl: il 29 aprile la prima gara play off a Saronno

mercoledì, 24 aprile 2024, 14:51

Con sabato 27 Aprile inizia la fase dei play-off per il Bcl e per tutte le altre squadre che hanno passato il turno dei Play in Gold e Play in Silver.

Sei sono le squadre provenienti dai Play in Gold, Saronno, Pavia, Empoli, Junior Casale, Cecina e Virtus Siena, 2 invece quelle dai Play in Silver, Bcl e Quarrata, per un totale di cinque squadre toscane su otto che si daranno battaglia insieme alle altre tre piemontesi per guadagnarsi un posto in serie B Nazionale.

Otto le squadre che partecipano ai quarti di finale che si affronteranno con partite ad eliminazione diretta, secondo questi abbinamenti: Nel primo girone, Saronno vs Bcl e Riso Scotti Pavia su Virtus Siena, nell'altro girone Cecina su Junior Casale e Computer Gross Empoli con Dany Basket Quarrata.

Le due vincenti i rispettivi incontri del primo girone si andranno poi ad incrociare con le vincenti dell'altro girone per le semifinali.

Ogni match dei quarti che le squadre giocheranno, si risolverà al meglio di tre partite, con una partita di andata, una di ritorno e l'eventuale bella, con la prima partita e l'eventuale bella da disputarsi in casa delle meglio classificata nella fase precedente.

Il Bcl affronterà la prima in classifica dei Play in Gold, ovvero Saronno, con una prima trasferta in terra varesina, sabato 27 Aprile con palla a due alle ore 21, mentre il ritorno si giocherà al Palasport di Via delle Tagliate mercoledi 1 Maggio alle ore 19:00, nel caso si necessaria la terza partita per decretare la vincente del quarto, il Bcl dovrà affrontare una nuova trasferta a Saronno il 5 Maggio con inizio partita fissato sempre alle ore 21:00.