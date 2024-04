Rubriche : palla a due



Bvl, l'ostacolo Saronno sulla strada delle semifinali

venerdì, 26 aprile 2024, 21:43

Settimana di allenamenti e preparazione molto intensa, con coach Olivieri in cerca di nuovi quintetti, alla luce di alcuni malesseri fisici che hanno colpito Trentin e Tempestini, a oggi in forse per la partita a Saronno, ma ambedue con cenni importanti di ripresa che fanno sperare in un loro recupero in zona Cesarini. Il rush finale dei play in silver ha richiesto uno sforzo e impegno superiore al consueto, non comune, per tenere testa a squadre di alto livello tecnico, ma soprattutto giovanissime e spesso questo porta ad accusare risentimenti di varia natura.

Per passare il turno dei quarti ed approdare alle semifinali, occorrerà vincere due partite su tre e farlo contro un avversario come il Saronno ha quasi i connotati della – Mission impossible – .Da che parte pende il piatto della bilancia lo si è già appurato, se pur con maggiore difficoltà, Saronno ha sbaragliato la concorrenza toscana vincendo con Cecina, Empoli e anche ribaltando il risultato con l'Etrusca San Miniato.

La franchigia Varesina incute timore ed apprensione, nel suo roster ha molti ragazzi capaci di realizzare dalla distanza con buona facilità. Sono un gruppo ben amalgamato ed affiatato, sono gli stessi artefici della conquista della B interregionale dello scorso anno e guardando le loro medie al tiro, le hanno addirittura alzate dall'anno precedente.

I – cecchini - sono De Capitani, Quinti, Ugolini, Negri, Nasini, Pellegrini, tutti ragazzi perché anche questa squadra ha un'età media di 24 anni che girano tra i 10 e 15 punti a partita.

In casa Bcl, nessuno ha intenzione di porgere troppi ossequi a Saronno, anzi lo stato d'animo e lo spirito sono dei più corretti e concreti, il raggiungimento dei play-off è la coronazione di una stupenda stagione, vissuta a pieno e con ottimi risultati. Non c'è più lo stress da risultato o l'ansia di dover arrivare, oggi la squadra può giocare libera da ogni vincolo, tranquilla, con la voglia di divertirsi, questa è la vera forza del Bcl con la quale Saronno dovrà fare i conti.

Uno stato d'animo che conferma anche coach Olivieri " Essere arrivati ai play off è un risultato molto importante per noi. È il giusto premio per una stagione dove ci siamo continuamente migliorati senza mai fermarci. Dimostrando di saper andare oltre le difficoltà. Ora che ci siamo vogliamo giocarci tutte le nostre carte. Saronno è una squadra mortifera in attacco. Tutti tirano da tre punti, sono fisici, giocano uno contro uno e corrono il campo aperto. Ti danno pochi riferimenti e sono molto bravi a leggere la difesa punendola con tagli e giocate che sembrano estemporanei ma che fanno parte di un sistema di gioco che funziona alla grande. Noi abbiamo preparato la partita e proveremo a metterli in difficoltà dando il massimo come sempre. L'atmosfera in squadra è di entusiasmo e di voglia di fare bene. Tempestini e Trentin stanno recuperando e speriamo di averli entrambi. Palla a due per la prima partita dei play-off alle ore 21:00 al Palazzetto Ronchi di Saronno