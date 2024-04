Playoff, la prima gara è per Saronno

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 26 aprile 2024, 21:43

Per passare il turno dei quarti ed approdare alle semifinali, occorrerà vincere due partite su tre e farlo contro un avversario come il Saronno che ha già sbaragliato la concorrenza toscana vincendo con Cecina, Empoli e anche ribaltando il risultato con l'Etrusca San Miniato

giovedì, 25 aprile 2024, 15:57

Nei Play in silver/gold il maggior numero di punti fatti è del Cecina con 702 punti, secondo posto per il Bcl con 690 punti, terzo posto, Saronno con 673, a seguire tutte le altre. 690 è un numero confortante per il Bcl che lo pone tra gli attacchi più prolifici...

mercoledì, 24 aprile 2024, 14:51

Bcl in trasferta in casa dell'AZ Pneumatica Saronno nella prima gara dei play in Gold. Il match di ritorno è in programma al Palatagliate di Lucca mercoledì 1 maggio. Il 5 maggio eventuale gara tre ancora a Saronno

lunedì, 22 aprile 2024, 08:57

I rossoneri perdono anche l'ultimo incontro casalingo della stagione di fronte alla Carrarese terza forza del campionato che rompe l'equilibrio con un rigore. E ora, a stagione finita, si inizia a pensare al futuro, come sottolineano i quotidiani in edicola.