Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, fallimento di rigore

lunedì, 22 aprile 2024, 08:57

I rossoneri perdono anche l'ultimo incontro casalingo della stagione di fronte alla Carrarese terza forza del campionato che rompe l'equilibrio con un rigore. E ora, a stagione finita, si inizia a pensare al futuro, come sottolineano i quotidiani in edicola.

Il Tirreno apre così: "Carrese ok, vince il derby con un rigore. Lucchese ordinata meritava il pari contro la terza forza del campionato". Pagelle: "Tumbarello regge l'assalto delle punte ospiti". Gorgone: "il futuro? Palrlerà con il presidente decideremo insieme"

La Nazione titola: "La Pantera fa harakiri al 90'. Non basta Yeboah, addio play-off". Pagelle: "Prova incolore l'autore del rigore e Disanto i peggiori". Gorgone: "Fallimento no, si poteva fare meglio. Io non ho mai parlato di arrivare tra le prime cinque però avrei giocato volentieri la finale di Coppa Italia. Capisco i tifosi".

Corriere dello Sport-Stadio: nessun titolo. Tuttosport: "Colpo Carrarese". Gazzetta dello Sport: nessun titolo. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collaborazione con l'Edicola Lorenzini di via Fillungo.