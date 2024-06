Bcl, confermati anche i vice

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 17 giugno 2024, 08:12

Il XXIII Torneo città di Lucca si è concluso nel migliore dei modi ad uscirne vincente è stato proprio il Basketball Club Lucca, sfatando un tabù che resisteva da qualche tempo, il cui intrinseco significato era più o meno questo "chi organizza un torneo non lo vince mai"

giovedì, 13 giugno 2024, 16:58

Il tornero si disputerà nei giorni 14–16 giugno su tre campi differenti, Palazzetto di San Concordio, il Palatagliate e la palestra Matteotti, che vuole anche ricorda anche l'importante figura di Danilo Corsi, Dirigente Federale che ha dato una spinta notevole al movimento cestistico del territorio

giovedì, 6 giugno 2024, 17:24

La Folgor Marlia è lieta di annunciare di aver inserito nel proprio organico Antonio Bongiorni. Accostato a diverse realtà importanti, nelle ultime settimane, anche professionistiche, ha deciso di dare il suo prezioso contributo alla storica società biancoceleste.

giovedì, 6 giugno 2024, 17:21

Al Caffè delle Mura l'occasione per celebrare la stagione sportiva da poco conclusa nonché i traguardi raggiunti, comunque molto importanti per entrambe le squadre (quella in B e quella in seconda divisione) che, per quanto hanno fatto vedere sul campo durante tutta la stagione, avrebbero meritato qualcosa di più