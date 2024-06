Bongiorni passa alla Folgor Marlia

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 6 giugno 2024, 17:21

Al Caffè delle Mura l'occasione per celebrare la stagione sportiva da poco conclusa nonché i traguardi raggiunti, comunque molto importanti per entrambe le squadre (quella in B e quella in seconda divisione) che, per quanto hanno fatto vedere sul campo durante tutta la stagione, avrebbero meritato qualcosa di più

sabato, 18 maggio 2024, 15:48

A consegnare le scatole piene di splendidi pupazzi nel reparto diretto dalla dottoressa Angelina Vaccaro, a seguito dell'evento "Teddy Bear Toss" organizzato domenica 21 aprile scorso, è stata un'ampia delegazione del Basketball Club Lucca

giovedì, 9 maggio 2024, 17:11

La società biancorossa, apprezzando il lavoro svolto, i risultati ottenuti, l'impegno e la professionalità dimostrati, ha deciso di confermare Leonardo Olivieri nella carica di capo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2024/25 e per la successiva.

sabato, 4 maggio 2024, 23:02

Si chiude a Saronno l'avventura del Bcl nella stagione 2023/24 al termine di una partita combattutissima (84-79) dove nessuno è riuscito ad imporre il proprio gioco, ai ragazzi di Olivieri è mancato un pizzico, ma davvero un pizzico di fortuna per arrivare alle semifinali playoff