Basket, ecco il XXII° Torneo Città di Lucca Memorial Danilo Corsi

giovedì, 13 giugno 2024, 16:58

Archiviati i successi della prima squadra e della seconda categoria, tutte le attenzioni e gli sforzi organizzativi si sono concentrati sui giovani atleti, parliamo dei ragazzi che lo scorso anno, hanno disputato il campionato Fip come Under 13.

L'occasione è quella del pluridatato, Torneo città di Lucca – Memorial Danilo Corsi, giunto quest'anno alla sua XXIII edizione che si disputerà nei giorni 14 – 15 – 16 giugno su tre campi differenti, Palazzetto di San Concordio, il Palazzetto dello sport in Via delle Tagliate e la palestra Matteotti, che vuole anche ricorda anche l'importante figura di Danilo Corsi, Dirigente Federale che ha dato una spinta notevole al movimento cestistico del territorio, trasmettendoci i valori dell'umiltà, della passione e della capacità, tutt'oggi essenziali in chi pratica lo sport. Un Torneo che si svolge sotto l'egida della Federazione Italiana Pallacanestro che ogni anno coinvolge importanti realtà della Toscana in una kermesse di grande spessore tecnico.

Saranno otto le squadre che parteciperanno, compreso una selezione del BCL, questa guidata da un duo di grande esperienza e capacità, coach Massimo Chiarello e Cappellini Fabrizio, le altre franchigie sono l'Abc Castelfiorentino guidato da coach Mostardi, la Juve Pontedera con Picchi Davide, l'Union Basket Prato da coach Bertini Paolo e Zanieri Simone, il Don Bosco Livorno da Cotza Davide e Venturini Massimo, il Gs Bellaria Cappuccini da coach Federico Pugi, il Valdelsa Basket con in panchina Lanzi Jacopo, Empilo Rick Daniel e Di Renzo Leonardo ed infine i Dragons Junior Program, da coach Banchelli Edoardo e Ormeni Massimiliano.

Il via al Torneo verrà dato Venerdi 14 Giugno alle ore 17:00, orario che vedrà contemporaneamente coinvolto il Palazzetto di San Concordio e il Palazzetto di via delle Tagliate, con le prime partite, poi ne seguirà una seconda alle ore 19. Il sabato, le partite inizieranno sempre in contemporanea a San Concordio e al Palatagliate, alle ore 9:45, poi una seconda alle 11:30, dopo di che si va al pomeriggio alle ore 16:00 e alle 18:00 con l'ultima partita della giornata.

La domenica è dedicata alle semifinali e finali, si inizierà alle 9:30 alla Palestra Matteotti per decidere il 7° e l'8 posto, sempre alle 9:30 si giocherà a San Concordio per il 5° e 6° posto. Al Palazzetto dello sport si giocherà sempre alle 9:30 per il 3° e 4° posto, mentre alle 12:00 ci sarà la finale per 1° e 2° posto. Sempre al Palatagliate ci sarà anche la finale di Shoot out ( tiro da tre punti ) e il vincitore per essere proclamato poi il migliore, dovrà vedersela, sempre in una gara di tiro da tre, con il capitano della prima squadra Andrea Barsanti.