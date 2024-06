Rubriche



Una bella festa di sport

lunedì, 17 giugno 2024, 08:12

Il XXIII Torneo città di Lucca si è concluso nel migliore dei modi ad uscirne vincente è stato proprio il Basketball Club Lucca, sfatando un tabù che resisteva da qualche tempo, il cui intrinseco significato era più o meno questo " chi organizza un torneo non lo vince mai "

A sfatare il tabù o cabala se si preferisce, c'ha pensato una squadra di aspiranti campioni Under 14 guidati dai coach Chiarello e Cappellini, in un perfetto crescendo hanno regolato prima lo Juve Pontedera, poi l'Union basket Program, ancora l'Abc Castelfiorentino ed in finale i fortissimi ragazzi dei Dragons Junior Program, chiudendo al primo posto con 4 vittorie su 4, unica squadra tra le 8 partecipanti ad esserci riuscita.

Una finale, tra BCl e Dragons che ad inizio partita ha visto i ragazzi di Chiarello dilagare subito nel punteggio, per essere poi però ripresi ed agganciati dai dragoni tra il secondo e terzo tempino.

Poi nell'ultima parte del terzo quarto il Bcl ha inserito la marcia più alta, alzato le percentuali e preso possesso della partita, conducendola senza sussulti fino al termine, chiudendola sul 50/37

Combattutissima invece la finale per aggiudicarsi il 3° e 4° posto. Sul campo del Palasport di Lucca si sono affrontate la forte ABC Castelfiorentino e la temibile Valdelsa che è riuscita sul filo di lana a strappare la terza posizione, vincendo sull'agguerritissimo ABC Castelfiorentino per 65/64.

Lottata anche la finalina per il 5° e 6° posto tra Don Bosco e Union Basket terminata per 73/52 ed infine per definire la 7° e 8° posizione si sono affrontate Pontedera e Bellaria.

Si chiude con questa classifica il XXIII Torneo di Città di Lucca, un torneo che anche quest'anno è stato appassionante e bello da vedere e seguire. Sui tre campi del Bcl, dove si è giocato, si è potuto vedere tanti atleti – futuribili – sicuramente tra loro potrà esserci qualche ragazzo che giocherà su futuri parquet importanti, gli incipit giusti ci sono, per adesso però contentiamoci del grande spettacolo che hanno dato al Torneo.

Il Torneo ricordava anche la figura di Danilo Corsi ed in sua memoria, a premiare la vincente è stata appunto Mariella Ghilardi, oltre che per le squadre arrivate sugli altri due gradini del podio, ci sono state coppe anche per le altre squadre, un premio particolare inoltre è andato al vincitore della gara di tiro 3, Noni Gabriel del Valdelsa. Premiato anche il quintetto ideale, formato dai migliori giocatori scelti tra le 8 squadre partecipanti.

Doveroso in chiusura ringraziare tutte le squadre partecipanti e quanti hanno dato una mano alla realizzazione e alla logistica di questa edizione, l'appuntamento per tutti è fissato al prossimo, magari con una settimana o due di anticipo rispetto a questa edizione.