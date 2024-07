Rubriche : palla a due



Bcl, parte la campagna abbonamenti

mercoledì, 31 luglio 2024, 18:43

Si apre oggi la nuova stagione sportiva del BCL, con la presentazione della campagna abbonamenti per assistere al campionato di serie B interregionale 2024/2025.

La campagna abbonamenti avrà inizio dal 1 agosto e verrà lanciata attraverso la stampa locale, l'affissione di manifesti e naturalmente sui canali social del BCL.

"Per queste maledette emozioni" è lo slogan scelto dal BCL per la campagna abbonamenti 2024/25, con l'intento di enfatizzare le emozioni che uno sport come il basket riesce a regalare ogni volta che due squadre si affrontano sul parquet. Ad accompagnare la campagna abbonamenti verranno quindi proposte una serie di immagini, nelle quali troveremo rappresentate la gioia, l'esultanza, la delusione, la sorpresa, la rabbia; in pratica tutte quelle emozioni vere e reali che appaiono sui volti dei tifosi che riempiono gli spalti del Palasport per tifare BCL.

Le emozioni sono di chi le vive e proprio per permettere al più alto numero possibile di appassionati di viverle per tutto quanto il campionato, il BCL propone una formula d'acquisto iniziale degli abbonamenti molto vantaggiosa.

L'offerta che il BCL propone al suo pubblico, valida dal 1 agosto al 31 agosto, comprende infatti l'acquisto di un abbonamento che consentirà di assistere a14 partite casalinghe al costo di 60,00 euro, poco di più di 4,00 € a partita: una cifra che davvero può essere considerata simbolica.

Dopo il 31 agosto 2024, il costo dell'abbonamento si stabilizzerà alla cifra di 100,00 euro, dando sempre il diritto ad assistere 14 partite casalinghe.

Gli abbonamenti saranno acquistabili dal 01/08/2024 presso:

Ego Wellness Resort - Via di Sant'Alessio, 1763/H, 55100 Lucca LU -in orario di apertura della reception

Cremeria Opera - Via Gaetano Luporini, 951, 55100 Lucca LU - in orario di apertura

l campionato di Serie B Interregionale 2024/2025 prevede però, per la fase antecedente ai play-off, 17 partite casalinghe.

Il Basketball Club Lucca ha deciso di fare un'ulteriore sorpresa a tutti i tifosi, appassionati o semplicemente curiosi: la prima partita di campionato casalinga sarà ad ingesso gratuito per tutti, un omaggio che il BCL fa per ripartire esattamente da dove ha chiuso la stagione scorsa ed iniziare da subito con grande entusiasmo.

Come di consueto ci sarà poi una partita delle 17 casalinghe, definita "Basket day", non ricompresa nell'abbonamento ed il cui incasso sarà interamente devoluto alla Croce Verde di Lucca, che ogni anno e per tutte le partite, garantisce la sua presenza con personale qualificato e un mezzo dedicato, pronto ad intervenire in caso di necessità.

Infine una partita delle 17 casalinghe, una volta che conosceremo il calendario definitivo, potremo indicare con esattezza quale, sarà denominata "BCL DAY". Per assistervi non varranno tessere, abbonamenti, sconti o altro, l'ingresso sarà a pagamento per tutti.

Segnaliamo infine che ci saranno altri appuntamenti, sia con la stampa che con tifosi ed appassionati:

• il 26 agosto ore 11.00 presso il Castello di Porta San Donato nuova, conferenza stampa per la presentazione della stagione sportiva 24/25: avremo i calendari e il DS ed il coach forniranno specifiche sulla formula del campionato e indicazioni sulla nuova stagione

• il 26 agosto dalle 19.00 in poi presso il Caffè delle Mura: presentazione dei giocatori e dello staff della squadra che parteciperà al campionato di serie B Interregionale 2024/2025; sarà un'occasione per passare un po' di tempo insieme per tifosi ed appassionati per scambiare due chiacchiere con giocatori, staff e dirigenti BCL

• 8 settembre dalle 18.30 in poi: WE ARE FAMILY/HOOPERS – sarà una serata con cena ed intrattenimento che si svolgerà presso lo spazio sagra di Sant'Angelo; saranno presentate tutte le squadre del BCL, dal minibasket fino a tutto il settore giovanile ed alle prime squadre (serie B Interregionale e II Divisione regionale); ci saranno interventi, giochi, musica e sorprese il tutto in un'atmosfera conviviale senza precedenti

Nel mese di settembre, in data ancora da definire, vi sarà inoltre la presentazione della nuova maglia da gioco presso Audi Center Terigi, sponsor BCL già dalla scorsa stagione.