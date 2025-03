Rubriche



Bcl, contro l'Oleggio arriva una sconfitta

domenica, 16 marzo 2025, 21:09

Oleggio Magic Basket – BCL

29/18 – 50/44 – 82/72 – 102/98

29/18 – 21/16 – 32/28 – 20/26

Oleggio: De Ros 2, Casella 31, Karem 6, Pilotti 8, Toffaini 5, Borsani 10, Youssef, Suigo 16, Garavaglia 10, Cortellino, Ceccato 7, Van Elswyk 7. All. Catalani, ass. Nalon

BCL: Landucci 1, Drocker 20, Lippi 10, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 16, Del Debbio 14, Pierini 6, Trentin 17, Vignali 2. All. Olivieri, ass. Giuntoli.

I primi punti, sono per Garavaglia 3 da fuori e due dai liberi per il 5/0 e conseguentemente il primo time out per Olivieri.

Il Bcl si sblocca con Lippi che chiude un gioco da 3, poi è Pierini da sotto per il 9/5 è un BCL che orchestra bene il gioco, ma come già capitato raccoglie poco, se non dai tiri dalla lunetta.

Oleggio procede spedita con 3 su 7 da tre punti per il 19/11 con 3 minuti e mezzo da giocare, con Casella che infila una nuova tripla, mentre Dubois accorcia al meno 10, ma Oleggio non spreca una sola azione e allunga ulteriormente al 27/16.

Olivieri cambia e alza il quintetto con Barsanti, Vignali, Dubois, Del Debbio e Simonetti, senza però ottenere l'effetto sperato se non grazie ad un contropiede di Simonetti che ruba palla e va ad inchiodare il 29/18 di fine quarto. Vignali apre il quarto, poi è Del Debbio a rubare palla per altri due punti da sotto per il meno 7 mentre per i padroni di casa arriva il primo punto dai liberi dopo tre minuti di gioco.

Ma se il BCL, nei primi minuti del secondo quarto sembrava aver preso meglio le misure ad Oleggio, Casella, Adria e Pilotti ricordano ad Olivieri e ai suoi ragazzi quanto possono essere pericolosi, 9 punti in meno di 2 minuti. Il BCl risponde con Del Debbio da 2 e Casella replica da 3 rispedendo i biancorossi al meno 11. A dare nuova linfa ci prova Simonetti con due assoli da 4 punti e altri due arrivano da Lippi in lunetta a siglare il meno 4 e ancora Simonetti, mattatore del quarto per il meno due dalla lunetta. Per i padroni di casa è l'astro nascente Suigo ad allungare con un gioco da 3, canestro e libero.

Lippi sigla il meno 1 ad un minuto dalla sirena e Casella realizza il suo quinto tiro da tre punti ai quali se ne aggiungono altri provenienti da un antisportivo di Pierini, che chiudono il quarto sul 50/44. Apre Simonetti, poi Oleggio prende di nuovo l'iniziativa e con Ceccato e Garavaglia vola al più 14 Trentin accorcia e Borsani replica da 3, Dubois risponde per le rime, ma sono sempre 12 i punti che separano il BCL dai Padroni di casa.

12 su 26 le triple realizzate da Oleggio, contro le 3 su 13 del BCL un confronto che dice quanto il BCL stia lottando per riuscire a tenere testa a suon di liberi e canestri da due alla squadra di Catalani. A 3 minuti dalla terza sirena il BCL perde il capitano Barsanti e la squadra sembra avere un sussulto Trentin e Drocker si riportano al meno 6, poi un tiro di Casella che si può definire della preghiera perchà guidato da un entità sovrannaturale inchioda il tabellone 82/72. E' Omar ad aprire con una nuova tripla per il più 12 e di nuovo Omar allunga con altri 3 punti. Oleggio gira con percentuali altissime, 48% da 3, 50% da 2 e 82% dai liberi, contro il 35% da 3, il 53% da 2 e il 62% dai liberi. Sta letteralmente dilagando arrivando al più 20 a 5 minuti dalla sirena finale, al BCL occorrerebbe una nuova prestazione "monstre" per ribaltare il 94/83 a 4 minuti dal termine.

Meno 5 grazie a Dubois e a Drocker, poi Trentin per il meno 4, questa è la reazione che i tifosi biancorossi si aspettavano e per Oleggio Suigo porta la squadra al più 6 con un minuto e 12 da giocare, spezzettati da presunti antisportivi e falli al limite del discutibile che comunque permettono ad Oleggio di arrivare sul 100/97 con Del Debbio sui liberi per uno su uno per tentare ormai l'impossibile con un meno 2 da recuperare e 13 secondi da giocare, pochi se poi i padroni di casa devono tirare due liberi, finisce 102/98 una partita ben giocata dal BCl, contro una bella squadra che per vincere potrebbe non aver avuto necessità di qualche facile fischio.