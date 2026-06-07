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E' promozione in Dr1 per il BCL-LAB

martedì, 9 giugno 2026, 08:17

I "ragazzi terribili" del Bcl Lab sono tornati e... spiccano il volo per la Dr1 (la vecchia serie D). I biancorossi dei coach Di Giambattista e Chiarello vincono gara 3 della finale playoff a Montale all'overtime (49 – 58), al termine di una partita tiratissima, combattuta, aspra, ma sempre corretta. Una vera finalissima-promozione che Lucca si aggiudica dopo aver perso l'occasione del match point al PalaPaladini di S. Concordio la scorsa settimana davanti al proprio pubblico.

Domenica sera il Bcl Lab ha sfoderato le sue armi migliori per disinnescare la corazzata Montale in cui giocano atleti molto esperti e fisicamente prestanti.

Agonismo, intensità, raddoppi sui portatori di palla, un pressing asfissiante fin dalla palla a due che ha costretto i biancoblù pistoiesi ad essere meno precisi al tiro e a trovare pochi spazi in attacco. Partita sontuosa in difesa di Balducci, Gallo, Succurto, Cirrone e Piancastelli con il golden boy Cattani autore di ben 32 punti (ne aveva segnati 30 sempre a Montale in Gara1) nonostante l'arcigna marcatura subita per 45'.

Ma tutta la squadra ha offerto una prestazione degna di nota con coach Chiarello che, per sfiancare fisicamente i possenti padroni di casa, operava diverse rotazioni del roster titolare per avere sempre atleti freschi sul parquet: quindi dentro Chiarello, Mannini e Genovali.

Lucca è partita a razzo con un parziale di 9-0 in due minuti con tre triple chirurgiche di Cattani, poi il rientro di Montale che ha chiuso il primo quarto a +1. Nel secondo quarto, la frazione più difficile per il Bcl Lab, Montale ha sfruttato la propria fisicità piazzando tiri pesanti con Lucca un po' in affanno che recupera parzialmente coi liberi messi a segno da Cattani e Gallo e le ficcanti penetrazione di Balducci e Massagli. Il terzo quarto inizia sul 24 – 22. Gallo ancora dalla lunetta fa 2 su 2. Due triple consecutive di Cattani e un canestro di forza di Gallo nel pitturato portano Lucca a +6 e quando Balducci infila la tripla da distanza siderale il tabellone segna 27-39.

Prevedibile la reazione nell'ultimo quarto di Montale che non ci sta a perdere. I pistoiesi ripartono a razzo e azione dopo azione riducono lo svantaggio. Succurto, Cattani e Gallo tengono Lucca in partita, ma il bonus falli favorisce i padroni di casa; poi Aquili a 18 secondi dalla sirena finale, con Lucca a + 2, scappa sulla fascia, penetra a segna il canestro del pareggio. Nell'ultimo possesso palla il tiro di Balducci incoccia il ferro. E' overtime. Come in Gara 2.

Ma se a Lucca il supplementare era stato di marca pistoiese con i biancorossi mentalmente scarichi, stavolta i 'ragazzi terribili' non hanno fatto sconti lasciando a Montale un solo canestro in 5 minuti e, con determinazione e forza d'animo, vincono la partita con un parziale di 11 a 2 nell'overtime.



Raggiante coach Matteo di Giambattista: "Sono strafelice – commenta - Dopo un campionato lungo con alcuni fisiologici passi falsi ma che poi ci ha portati, gara dopo gara, a toccare la vetta della classifica per qualche giornata, il nostro obiettivo era quello dei play off. Raggiunta la fase finale ce la siamo giocata con tutta la nostra determinazione vincendo contro Chiesina nel primo turno, poi contro Endas Pistoia che aveva vinto la regular season e infine contro Montale. Arrivati in finale ci siamo detti che potevamo farcela, nulla ci era precluso. I ragazzi sono stati meravigliosi: sono un gruppo coeso, splendido, alcuni di loro giocano insieme da diversi anni e questo aiuta molto. La nostra promozione dimostra che la serietà del lavoro, la dedizione costante, valgono tanto, forse più dell'età e dell'esperienza. Ringrazio tutti loro, ringrazio Massuni Chiarello che è stato un 'assistant coach' straordinario e l'intera società che deve essere orgogliosa di questi ragazzi. La loro felicità, la mia felicità sono motivo di enorme soddisfazione sportiva e umana. E' proprio vero che nei sogni bisogna crederci fino in fondo".