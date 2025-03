Rubriche



Bcl in trasferta a caccia di nuovi punti play off

venerdì, 28 marzo 2025, 14:05

Per la seconda di ritorno, la truppa di Olivieri è di nuovo in trasferta. La meta è Tortona, cittadina piemontese adagiata sulle sponde dello Scrivia, famosa per i suoi buonissimi - Baci di Dama – All'andata per il BCL venne tutto abbastanza facile chiudendo l'incontro per 87/44, ma con molta probabilità non sarà di nuovo così facile ripetere la performances: il Derthona è in una fase decisamente migliore di quella di inizio dei Play in Gold e Sabato sera i biancorossi non si vedranno offrire su un vassoio d'argento una facile vittoria, anzi, coach Ansaloni sul vassoio, metterà dei bellissimi Baci di Dama, ma avvelenati.

Vero è che i piemontesi escono da due sconfitte consecutive, con l'USE Empoli e con l'Etrusca San Miniato, ma pur perdendo, hanno dato del robusto filo da torcere ad ambedue. Il BCL dovrà stare molto attento, quando Derthona gioca in casa e al completo come in queste ultime partite può diventare molto pericolo e non c'è da farsi troppe illusioni se l'attuale classifica li vede in 12° posizione.

In casa hanno il 50% di vittorie su 14 partite e già questa cosa dice che Olivieri si può aspettare di tutto, più favorevole però la situazione in casa del BCL, 9 le partite vinte e 5 le perse in trasferta, favorevole anche i numeri che riguardano i punti fatti, in media 66,1 per il Derthona e ben 83,4 per Barsanti e compagni, diverso invece il rapporto dei punti subiti, i ragazzi di Ansaloni hanno incassato una media di 68 punti a partita, contro i 79,3 del BCL

Numeri e percentuali che non danno alcuna sicurezza, oltretutto sapendo di dover fare a meno di Tempestini ancora fuori per infortunio e un Trentin in forse fino all'ultimissimo minuto, situazioni che rendono la partita un'incognita, come bene spiega, Olivieri.

" E' una partita molto insidiosa perché Tortona sta salendo di rendimento ed è di nuovo al completo con Gatti che ha recuperato dall'infortunio. Adesso possono giocare con Josovic da ala piccola e ciò gli permette di essere ancora più fisici in attacco e in difesa. Dobbiamo essere bravi a non farci influenzare dal risultato dell'andata dove Tortona si presentò a Lucca molto rimaneggiata. In settimana i ragazzi hanno lavorato con intensità e dedizione. Stiamo continuando a focalizzarci sugli obiettivi di mentalità difensiva e fuori casa sarà un banco di prova importante, contro una compagine che nelle ultime tre ha vinto con Costone e perso di poco ad Empoli e San Miniato. Purtroppo dovremo fare ancora a meno di Trentin, sarà a referto ma non è ancora recuperato. Dovremo sopperire alla sua assenza dando tutti qualcosa in più come abbiamo fatto con Gazzada domenica scorsa."

Palla in aria alle 18 di sabato 29 marzo al i'Uccio Camagna di Tortona a lanciare la palla sarà il Sig. Orlandi di Pavia, coadiuvato per la partita da Emmanuele di Genova.