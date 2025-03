Rubriche



Il Bcl regola anche i 7 Laghi

domenica, 23 marzo 2025, 23:09

BCL – Coelsanus 7 Laghi Gazzada

18/13 – 39/20 – 54/39 – 71/52

18/13 – 21/7 – 15/19 – 17/13

BCL: Landucci 8, Brugioni, Drocker 9, Lippi 2, Dubois 5, Barsanti 9, Simonetti 16, Del Debbio 11, Vignali 9, Pierini 2, Candigliota, Trentin. All. Olivieri, ass. Giuntoli

Coelsanus 7 Laghi: Aliverti, Cassinerio 2, Mina 5, Tannoia 11, Presenato 15, Veronesi, Pisoni, Dell'Acqua, Dagri 5, Gaye 7, Lovato 7, Tenconi. All. Bianchi, ass. Bologna.

Primo possesso per il BCL e palla a Vignali per i primi tre punti della partita, mentre per gli ospiti è Gaye a farsi vedere con due canestri. Il BCL prova a spingere con Del Debbio Simonetti e Vignali, ma gli ospiti hanno intenzioni molto serie, restando a ruota dei ragazzi di Olivieri, fino ad arrivare al meno uno, sul 14/13, poi è Dubois e Barsanti che dai liberi portano il BCL al più cinque di fine primo quarto.

Il secondo quarto si apre nel migliore dei modi per i biancorossi, Barsanti mette una tripla da una distanza quasi siderale, Dubois invece esibendosi in uno dei suoi micidiali slalom in area avversaria, aggiunge due punti e la ciliegina la mette Landucci con un'altra tripla che proietta il BCL sul 26/13 dopo appena tre minuti di gioco.

Agli ospiti occorrono quattro minuti per trovare i primi due punti che arrivano da due liberi per il 33/15, poi è Cassinerio che prova a dare una scossa ai compagni con due punti realizzati dal pitturato. Drocker risponde quasi immediatamente con un canestro che sfida le leggi della fisica, obbligando Bianchi a richiamare in panchina i suoi ragazzi per un time out e rimettere in campo Gaye e Tannoia, ma è Presenato con uno su due che porta il 7 Laghi a quota venti chiudendo il quarto sul 39/20.

Ripresa che inizia colorata di biancorosso con Simonetti che mette a referto sei punti, mantenendo a debita distanza il Coelsanus 7 Laghi, a rendere ancora più consistente il vantaggio collabora anche Barsanti con altri tre punti.

L'effetto colore dura poco, sono gli ospiti a condurre il gioco, poi in chiusura di quarto Drocker infila tre punti che ristabiliscono un po' le cose, il parziale del quarto dice che il BCL ha messo a referto quindici punti, contro i diciannove degli ospiti, per il 54/39 finale. Dieci minuti ancora per vedere lievitare il punteggio che fino ad ora si è mantenuto decisamente basso, 57/33 con sei minuti ancora prima che la sirena mandi tutti negli spogliatoi.

Il ritmo del BCL in questa fase è calato e gli ospiti provano ad approfittarne accorciando al meno dodici, ma a ristabilire le cose ci pensa prima Del Debbio da tre, poi Vignali dall'area e dai liberi ed infine Landucci chiude il match sul 71/52, una vittoria importante per il BCL, ottenuta senza il supporto di Trentin, tenuto a riposo in via precauzionale, una vittoria che tiene il BCL in scia alle prime, l'Etrusca San Miniato ed Oleggio che perdendo ad Arezzo rimane piantata a quota ventisei, raggiunta quindi dal BCL. Prossimo appuntamento per il BCL sarà in trasferta a Tortona per fare visita al Derthona