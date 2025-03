Rubriche



Sfinge d'Oro anche a Elisa Di Francisca e Giovanni Caprara

venerdì, 28 marzo 2025, 09:37

Mentre la cera lacca nel laboratorio Cerrini sta colando per formare le sfingi d' oro da consegnare nella 26.a edizione del Premio Fedeltà allo Sport in programma martedì 3 giugno all' hotel Country Club di Gragnano, piovono già altri nomi titolati. Hanno confermato la loro partecipazione una delle stelle della scherma mondiale: Elisa Di Francisca, ed uno fra gli allenatori di volley più vittoriosi al mondo di sempre: Giovanni Caprara. Era dal 2008 che la scherma mancava dal Premio, quando a ritirare la sfinge d' oro fu l' olimpionico Salvatore Sanzo. Un nome importante che si aggiunse a quelli di Edoardo Mangiarotti, Giovanna Trillini e Diana Bianchedi: tutti campioni olimpici che hanno lasciato un segno nel cuore degli sportivi. La Di Francisca, che raggiunse l' apice della sua popolarità vincendo anche il dance show "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci su Rai Uno nell' edizione 2013, vanta un curriculum nel Fioretto fra i più importanti di sempre grazie ad una tecnica sopraffina fatta di finte e di grande coordinazione con esecuzioni in velocità. Alla fuoriclasse jesina 2 ori olimpici: uno individuale ed uno a squadre a Londra 2012 oltre ad un argento individuale a Rio de Janeiro 2016. Inoltre ha vinto la Coppa del Mondo nel 2011 e 2015 ed è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea tra individuale e prova a squadre da tesserata del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

Torna ad essere rappresentato anche il volley e lo fa in grande stile con Giovanni Caprara. In questo sport sono tanti coloro che hanno ricevuto il premio: l' ultima in ordine di tempo la cubana naturalizzata italiana Taismary Aguero due anni fa. Ex campioni del mondo come Manuela Leggeri, Elisa Togut, Paola Cardullo, Luca Cantagalli e poi ancora le scudettate di Cannes Nadia Centoni e Luna Carocci, l' ex giocatrice di serie A Maila Venturi e tanti altri hanno nel tempo resero felici gli appassionati di volley con la loro partecipazione. Ma mancava nell' albo d'oro un allenatore di livello mondiale come il coach bolognese Giovanni Caprara che vanta un curriculum da brividi. Portò al titolo mondiale la nazionale russa in Giappone nel 2006 e fece il bis anche a livello di club con la squadra turca dell' Eczacibasi nel 2015. Fra i suoi successi più importanti vi sono anche quattro Coppe dei Campioni/Champions League, una Coppa Cev, quattro titoli italiani, due campionati rumeni, tre Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane. Il suo nome è stato fortemente voluto dagli appassionati di volley e lui è stato ben lieto di venire a Capannori a ricevere un premio, coniato dall' artista lucchese Giampaolo Bianchi, che nel tempo è stato consegnato a più di 500 personaggi sportivi elencati su Wikipedia.

"Un'altra edizione da numeri Uno-dice l' organizzatore e fondatore Valter Nieri- e ringrazio tutti i soci onorari e gli sportivi che mi sono sempre stati vicini ed attivi per dare continuità ad una manifestazione diversa da tutte le altre. Da ragazzo coltivavo una grande passione per lo sport e conoscere da vicino tutti questi miti mi ha riempito di emozioni che rinnovo ad ogni edizione."

Lo stesso Valter Nieri presenterà la manifestazione assieme ad Ilaria Gradi come lo scorso anno. A livello di Istituzioni già assicurata all' organizzazione la partecipazione del Comune di Capannori che sarà rappresentato dal Sindaco Giordano Del Chiaro, dall' Assessore allo Sport Serena Frediani e dal presidente del consiglio comunale Luca Menesini. Elisa Di Francisca e Giovanni Caprara saranno ricevuti al loro ingresso in sala per la premiazione da una annunciata standing ovation come per gli altri super titolati Beppe Bergomi, Roberto Donadoni e Milena Baldassarri, la Regina della Ginnastica Ritmica italiana. Ma il cast sarà ancora più numeroso con altri grandi nomi che verranno aggiunti per una serata unica a livello sportivo per il comune di Capannori stesso. Confermati i premi collaterali con la 10.a edizione alla memoria dell' ex presidente Aldo Biagini e con la 3.a edizione alla memoria dell' ex allenatore anche di Inter e Lucchese Gigi Simoni. Fra gli ospiti tornano il giornalista Alberto Cerruti, che potrebbe per l' occasione presentare il suo ultimo libro, e l' osservatore dell' Inter Leonardo Simoni che ha da poco superato l' esame come direttore sportivo.