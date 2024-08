Rubriche



Bcl, ecco il roaster 2024-2025

domenica, 4 agosto 2024, 08:21

di palla a due

Una dirigenza, quest'anno, quella del BCl davvero emozionata nel presentare ai suoi sponsor, ai tifosi e alla stampa, il roster che il prossimo anno giocherà nella Conference Nord Ovest Divisione B il suo secondo campionato di B interregionale.

Dopo la magnifica prestazione dello scorso anno raggiungendo i play off e purtroppo perdendo ai quarti di finale con la squadra che poi si è aggiudicata l'accesso alla Serie B Nazionale, il BCL si ripresenta ai nastri di partenza con una maggiore motivazione e voglia di rifarsi grazie ad una squadra decisamente rinforzata, con l'innesto dell'ala piccola Gianni Dubois e dell'ala forte Andrea Vignali.

L'Head Coach Leonardo Olivieri e suoi assistenti Francesco Pizzolante e Andrea Giuntoli potranno contare sui 10 già confermati e i 2 innesti, a conferma della bontà del lavoro di un gruppo forte e bene amalgamato. Un lavoro certosino portato a compimento dal decano dei direttori sportivi Umberto Vangelisti.



Queste le parole del direttore sportivo: "Abbiamo cercato di costruire una squadra partendo dalla forza di un gruppo di valore e molto coeso, che ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti in questo campionato, provando a migliorarlo ulteriormente in alcuni reparti, tenendo conto di creare un roster equilibrato e al tempo stesso che potesse darci ulteriori soluzioni offensive da provare. Sulla carta abbiamo concluso un mercato che ci dà consapevolezza e sicurezza, ora bisogna trasferire tutto questo sul campo in una stagione che si dimostra impegnativa e dura."

Questi i ragazzi con il numero di maglia con il quale scenderanno in campo nella prossima stagione: Landucci Alessandro 0, Lippi Fabio 7, Dubois Gianni 8, Barsanti Andrea 9, Simonetti Andrea 10, Tempestini Tommaso 11, Del Debbio Andrea 12, Vignali Andrea 14, Pierini Jacopo 20, Trentin Carlo 33, Brugioni Andrea 3, Candigliota Ugo 25