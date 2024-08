Rubriche



Bcl, ecco la presentazione al Caffè delle Mura

martedì, 27 agosto 2024, 13:14

Prima uscita ufficiale e del tutto informale lo staff completo della prima squadra del Basketball Club Lucchese. E visto il carattere della presentazione, non poteva essere scelta migliore location di quella dell'Antico Caffè delle Mura, messa a disposizione dagli amici e sponsor del BCL Simone e Umberto Costa, gestori del locali e del punto vendita di Piazza Grande, un ambiente molto suggestivo che ha ancor più valorizzato il momento.

Sul palco, dopo i saluti del presidente Matteo Benigni, è intervenuto l'assessore allo sport Fabio Barsanti che ha voluto esprimere la vicinanza dell'Amministrazione di Lucca alla squadra e alla società. "Ci tenevo a essere presente, io come Fabio Barsanti ma soprattutto come amministrazione non possiamo che essere orgogliosi di questa squadra che cresce stagione dopo stagione, le ambizioni sono molte quest'anno, il campionato non è facilissimo, ma già il fatto che molte persone in più siano state portate al palazzetto è un buon segno per il futuro, auguro davvero a tutto lo staff di riuscire quest'anno a fare un campionato da protagonista. Voglio ringraziare il BCL anche per la disponibilità data al fine di ospitare gli Herons, compagine di Montecatini che gioca in Serie B Nazionale per la stagione 2024/2025 che giocherà le sue partite casalinghe nel nostro Palazzetto dello sport"

Il – clou – della serata si è concretizzato con la presenza sul palco del DS Umberto Vangelisti vero – Deus ex machina – del BCL. Si deve principalmente a lui l'ottima composizione del roster e dello staff della prima squadra, un puzzle difficile da costruire che solo chi ha sulle spalle qualche decade di esperienza, maturata tra gli assi di legno del parquet, i vapori degli spogliatoi e gli infiniti confronti con i moltissimi giocatori incontrati, poteva, valutando sapientemente mille aspetti, costruire.

Ed è stato Umberto Vangelisti a presentare i suoi – figli – chiamandoli sul palco uno ad uno, iniziando dai più giovani, Luca Donati e Giacomo Genovali Del Debbio, della under 17 eccellenza; Kevin Cirrone e Ugo Candigliota, della under 19 Gold, poi Emanuele Catelli e Daniele Rinaldi, che giocheranno nella Under 19 Gold ed in doppio tesseramento in Dr1 con gli Sky Walkers e, in caso di necessità, anche in serie B.

A seguire sono stati chiamati Andrea Brugioni e Alessandro Landucci, provenienti dal settore giovanile e ormai esperti di prima squadra poi ancora Andrea Simonetti, Fabio Lippi, Andrea Del Debbio, Jacopo Pierini, Tommaso Tempestini e Carlo Trentin, e i nuovi inserimenti Andrea Vignali e l'argentino Gianni Dubois, e per ultimo il capitano Andrea Barsanti.

Dopo i giocatori è stata la volta dello staff: i viceallenatori Francesco Pizzolante e Andrea Giuntoli, il preparatore atletico Nicola Cortopassi, il medico sociale Sergio Precisi, il fisioterapista Fabio Ercolini e - dulcis in fundo - l'head coach Leonardo Olivieri.

La serata è poi scorsa in modo del tutto informale, la squadra e lo staff si sono mescolati tra il pubblico presente, non ci sono state richieste di autografi, ma tra un drink e qualche chiacchera si è respirata un'aria molto amichevole e cordiale che permeava tutto il baluardo dell'Antico caffè delle Mura.

Il prossimo appuntamento, non più di rappresentanza, ma un primo ed importante test, ci sarà il 31 agosto, il BCL si sposterà a San Miniato per uno scrimmage molto interessante confrontandosi con una delle pretendenti al passaggio tra le prime sei alla seconda fase del nostro girone. Il secondo appuntamento sarà invece casalingo ed il livello del match si alzerà ancora, lo scrimmage avverrà il 4 Settembre, tra il BCL e gli Herons squadra di B Nazionale, ricordiamo che sarà possibile vedere tutte quante le amichevoli del BCL in quanto aperte al pubblico e ad ingresso gratuito.