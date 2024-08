Rubriche



Bcl, ecco tutte le novità per la prossima stagione

lunedì, 26 agosto 2024, 13:23

Al tavolo della conferenza stampa organizzata dal Basketball Club Lucca, presso il Castello di San Donato sulle Mura urbane si sono alternati nel presentare la stagione sportiva che inizierà a fine settembre il presidente del BCL Matteo Benigni, il vice presidente Ugo Donati, il direttore sportivo Umberto Vangelisti, il coach Leonardo Olivieri e il capitano della squadra Andrea Barsanti.

A prendere la parola per primo è stato il presidente Matteo Benigni che dopo i ringraziamenti di rito ai presenti ha tracciato a grandi linee il percorso fatto dal BCL, da quando ricopre la carica di Presidente ad oggi evidenziandone gli aspetti più salienti.

Ad entrare nel merito della nuova stagione c'ha pensato il ds Umbero Vangelisti spiegando dapprima la formula del campionato e successivamente la composizione della squadra. Con l'inizio della nuova stagione cestistica il Basketball Club Lucca si appresta a riprendere il percorso terminato conquistando i quarti di finale della B interregionale iniziato lo scorso anno.

Il livello sportivo e tecnico della B Interregionale, dopo un primo anno di assestamento, sta assumendo sempre più i connotati di un campionato nazionale, lo dimostrano ampiamente i roster estremamente competitivi approntati da moltissime squadre.

La formula di quest'anno è in buona parte simile, il campionato è suddiviso in 4 conference, Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud e in 2 division A e B per ogni conference, ognuna composta da 12 squadre, differenziandosi però in parte nella seconda fase del campionato.

La division o girone verrà divisa in due parti, le prime 6 classificate accederanno ai Play in Gold confrontandosi come lo scorso anno con le prime sei dell'altro girone, sempre della medesima conference, mentre le ultime sei accederanno ai Play In-Out, confrontandosi anch'esse con le ultime sei dell'altro girone, quindi non esiste più una zona franca al riparo dai play out, o si è di sopra o si è di sotto.

In chiusura d'intervento ha ricordato le date delle partite – preseason – che il Bcl giocherà a breve, tutte quante ha ricordato Vangelisti saranno ad ingresso gratuito

 31 Agosto – Sabato @ Etrusca San Miniato (B Interr.) h17.00 @ Pala Fontevivo

 4 Settembre – Mercoledì vs Herons Montecatini (B Naz.) h19.00 @ PalaTagliate

 7 Settembre – Sabato @ Spezia (B Interr.) h17.00 @ PalaSprint

 11 Settembre – Mercoledì vs Herons Montecatini (B Naz.) h19.00 @ PalaTagliate

 18 Settembre – Mercoledì vs Golfo dei Poeti (C Unica) h19.00 @ PalaTagliate

 21 Settembre – Sabato vs Spezia (B Interr.) h15.45 @ PalaTagliate

Il coach Leonardo Olivieri si è invece soffermato sull'aspetto che lo riguarda più da vicino, ovvero quello tecnico e sportivo, tracciando le caratteristiche dei suoi giocatori, che tipo di campionato sarà e come la differente formula potrebbe modificare l'approccio al campionato, chiudendo poi con uno sguardo anche agli avversari che incontrerà.

E' intervenuto poi il vice presidente Ugo Donati, illustrando la composizione del settore giovanile elencando le squadre che parteciperanno ai vari campionati e le aspettative.

Il presidente del BCL-LAB Dott. Guglielmo Menchetti ha invece illustrato l'ottimo percorso che la neonata seconda categoria ha fatto nello scorso campionato e la ferma volontà di provare a ripetersi anche per la stagione 2024/2025

Infine il capitano Andrea Barsanti in un intervento emozionale è stato capace di esprimere in poche parole quanto entusiasmo e carica c'è già adesso all'interno del gruppo, si è poi rivolto al pubblico, affinché anche quest'anno torni a riempire il palasport.

Le ultimissime parole sono ancora per il presidente che prima di salutare e dare appuntamento ai presenti alle 19:30 per la presentazione della squadra presso l'Antico Caffè delle Mura, ha ricordato il minibasket del BCL-LAB fucina di futuri atleti del BCL e che per chi vuole è ancora in corso la campagna abbonamenti