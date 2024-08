Rubriche



Bcl, le vacanze sono ormai un ricordo

sabato, 17 agosto 2024, 19:08

Da tempo è stata fissata e comunicata ai giocatori e staff la data e l'ora del primo ritrovo di stagione, il luogo è il Palazzetto dello sport, il giorno è mercoledì 21 Agosto e l'orario le 18:30. Sarà l'inizio ufficiale del nuovo anno sportivo 2024-2025 che prenderà il via con la preparazione atletica, ci sarà tutta la squadra, compreso le new entry, Dubois e Vignali

L'inizio della stagione sportiva è sempre un momento particolare, ogni anno si rinnova l'emozione, si riprendono i palloni in mano come fosse la prima volta che lo si fa, è un momento talmente carico di aspettative, gioia, frenesia, voglia di tornare a correre sul quel rettangolo di legno che è il campo da gioco che un momento così non poteva essere ad esclusivo godimento dei soli addetti ai lavori.

Per questo il BCL ha deciso di invitare, spalancando le porte del Palazzetto, tutti quanti: il pubblico del Palatagliate, naturalmente agli appassionati e la stampa locale che seguono il Basketball Club Lucca. Un'occasione per salutare e rivedere i propri beniamini da vicino, così che l'inizio di stagione sia un grande momento per tutti quanti.

Con la data della prima partita di campionato, collocata nell'ultima settimana di Settembre, la squadra ha a disposizione poco più di 30 giorni prima dell'inizio del campionato per farsi trovare pronta, sia da un punto di vista mentale che fisico.

Lo staff tecnico sfrutterà questo periodo di tempo, necessario e utilissimo per riportare al peso forma il fisico di quei ragazzi che durante l'estate hanno seguito un regime alimentare non proprio da atleta, ma soprattutto per ricreare le condizioni ottimali per giocare al 100% delle possibilità che la squadra possiede.

Uno degli aspetti fondamentali del lavoro da svolgere, consiste nel portare in condizioni ottimali la massa muscolare degli atleti, onde evitare che in seguito all'atto agonistico, si possano verificare problemi tra muscolatura, tendini e legamenti, compromettendo il rendimento dei giocatori.

Il secondo, anch'esso importantissimo, è riuscire a fornire attraverso il mix, fatto di atletica, tecnica, gioco e parole, le giuste motivazioni, lo spirito, la migliore mentalità vincente possibile per affrontare il nuovo campionato.

Al primo raduno saranno presenti i dodici ragazzi del roster, ai quali si aggregheranno cinque ragazzi del settore giovanile e precisamente Rinaldi Daniele, Catelli Emanuele, Cirrone Kevin, Genovali Del Debbio Giacomo e Donati Luca.

Il primo impegno di rappresentanza pubblico della nuova squadra, sarà il 26 Agosto, dopo la conferenza stampa che si svolgerà al Castello di San Donato alle ore 11:00, durante la quale, rappresentanti della società, il Direttore sportivo il coach Olivieri e il capitano Barsanti, presenteranno la nuova stagione sportiva del BCL, invece, i ragazzi, lo staff e la dirigenza saranno presentati alla città di Lucca, al Caffe delle Mura, alle 19:30: sarà possibile nell'occasione, conoscere personalmente e anche intrattenersi con i ragazzi della prima squadra.

Il secondo impegno del BCL, ma non solo della prima squadra, ma anche per tutte le squadre del settore giovanile, del minibasket e della seconda categoria, sarà l'8 settembre, dalle 18:30 in poi, in occasione della serata HOOPERS – We are Family, organizzata dal BCL presso l'area della sagra di Sant'Angelo in Campo, per chi vuole partecipare è sufficiente dare la propria adesione tramite il form che troverete sul nostro sito: http://www.basketballclublucca.com