Rassegna stampa: Lucchese, niente gol all'esordio

sabato, 24 agosto 2024, 08:06

I rossoneri fanno il loro esordio in campionato con un pari a Pineto che vede protagonisti i due portieri, ma c'è un pizzico di rimpianto per le due occasioni non trasformate mentre si prova a rinforzare la squadra, come sottolineano i quotidiani in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese all'esordio fa buone cose ma non va oltre il pari". E ancora: "Lucchese spreca due palla gol e alla fine ringrazia Palmisani". Pagelle: "Gara salvata grazie ai guizzi del numero uno". Mercato: "Il diesse Ferrarese lunedì cerca di chiudere le trattative per Tonin e Dumbravanu"

La Nazione titola: "Il debutto per la Pantera è una notte bianca. I rossoneri non colgono le occasioni". Pagelle: "Palmisani, Sabbione, Welbeck, Antoni e Costantino i migliori". Gorgone: "Va bene così, anche se è solo un punto".



Corriere dello Sport-Stadio: "Difese già blindate: Pineto e Lucchese non trovano la via del gol". Tuttosport: nessun titolo. Gazzetta dello Sport: nessun titolo.

