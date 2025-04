Rubriche



Ecco il big match al Palatagliate

giovedì, 24 aprile 2025, 17:51

La campana dell'ultimo giro ha suonato, venerdi 25 aprile sarà l'ultimo giro dei Play in Gold e si concluderà con il confronto più epico di questa fase. Da una parte il Basketball Club Lucca e dall'altra l'Oleggio Magic, due squadre che si sono date battaglia a distanza nella prima fase, guardandosi reciprocamente dall'alto della classifica, un confronto che è proseguito per tutta la seconda fase, spesso occupando alternativamente la prima posizione di classifica.

All'andata è stato un duello serrato, fatto di assist, schiacciate, canestri, anche di scontri duri, ma sempre nel rispetto dell'avversario e venerdi si affronteranno di nuovo, in una sfida che per Oleggio vale per chiudere con l'ennesima vittoria, utile a puntualizzare che i più forti sono loro e non è poco, visto il blasone che si cela sotto il nome Oleggio e che devono onorare.

Per il BCL vincere ha sicuramente un'importanza maggiore, significherebbe guadagnare la seconda posizione con indubbi vantaggi nei play off. All'andata il BCL fu costretto ad abdicare per 2 possessi, vedendosi sfuggire una pesante vittoria in trasferta che per come si erano messe le cose nella seconda parte del match ci stava tutta. Per coach Olivieri e tutta quanta la squadra, è tanta la voglia di riscattarsi, anche se è forte la consapevolezza che non sarà assolutamente facile, ma meglio danno un'idea di cosa sarà, le parole di Olivieri

"Sarà una partita molto affascinante perché mette a confronto due squadre con filosofie di gioco molto diverse. La chiave sarà proprio far valere la nostra identità sulla loro per tutta la durata della gara. Il controllo del ritmo sarà fondamentale. All'andata abbiamo dimostrato di potercela giocare fino in fondo e domani dobbiamo fare meglio. La situazione infermeria sta migliorando, Drocker sarà disponibile, e Tempestini sta procedendo molto bene con il recupero ma non sarà ancora nei dodici. Vogliamo chiudere la stagione regolare in bellezza davanti ai nostri amati tifosi."

Per chi sarà presente è sicuramente l'occasione giusta per vedere una grande partita, nella quale le due compagini si daranno battaglia, cosi emerge anche dalle parole di coach Catalani: "Affronteremo questo ultimo incontro con la solita voglia di competere e vincere, come abbiamo sempre fatto durante la stagione. Abbiamo davanti a noi tanti impegni ravvicinati, ma dobbiamo continuare a crescere e giocare contro una squadra di livello come Lucca deve essere un'occasione per fare un ulteriore passo avanti."

Chiudiamo con alcuni numeri: 12 vinte e 4 perse per il BCL tra le sue mura amiche, 13 vinte e 3 perse per Oleggio in trasferta, un solo match a fare la differenza tra le due squadre. Anche il conto dei canestri fatti e subiti è sostanzialmente in parità, 79,6 la media dei realizzati per il BCL contro gli 86,8 dei Piemontesi.Migliore la percentuale dei punti di media subiti dal BCL che si attesta ai 70,9 contro i 79,4 di Oleggio. Appuntamento al Palasport di Lucca per il BCL Day alle 20,0 di venerdi 25 Aprile, arbitreranno l'incontro Marinaro e Nocchi di Pisa, ingresso con biglietto unico a 10,00 euro.