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Bcl, la grande avventura di Gabriele Santucci

giovedì, 9 aprile 2026, 13:37

E' stata una grande esperienza quella che Gabriele Santucci ha potuto vivere durante le festività pasquali. Selezionato tra i molti Under 15 che hanno partecipato ai raggruppamenti organizzati dalla FIP Toscana, Santucci ha preso parte da titolare con la rappresentativa Toscana al Trofeo NU4BASKET Memorial Fadda/Ravarotto di Nuoro.



Otto squadre, provenienti da altrettante regioni si sono avvicendate sul parquet della palestra Coni di Nuoro: erano presenti oltre la Toscana, il Veneto, Lazio, Lombardia, Emilia, ovviamente la Sardegna, l'Umbria/marche e la Campania, tutte quante con squadre composte dai migliori prospetti, in ottica nazionale, scelti tra i molti ragazzi classe 2011 che affollano le palestre di tutta Italia.



Buona la prestazione della rappresentativa Toscana che è giunta a giocarsi la finale per il terzo e quarto posto con l'Emilia Romagna, dopo aver vinto in avvio di torneo con la Campania e dopo avere strapazzato la quotata Lombardia, cedendo invece contro una fortissima Lazio che si è poi giocata la finalissima contro il Veneto chiudendo il Torneo come seconda.



Alla fine alla Toscana è toccato un onorevole quarto posto al quale ha contribuito in modo rilevante anche Gabriele Santucci che con i suoi 33 punti complessivi in quattro partite ha portato all'attenzione degli addetti ai lavori oltre ai colori del Grandicato, quelli del Basketball Club Lucca e le sue indubbie qualità.