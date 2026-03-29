Bcl, la grande avventura di Gabriele Santucci

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giovedì, 9 aprile 2026, 13:37
E' stata una grande esperienza quella che Gabriele Santucci ha potuto vivere durante le festività pasquali. Selezionato tra i molti Under 15 che hanno partecipato ai raggruppamenti organizzati dalla FIP Toscana, Santucci ha preso parte da titolare con la rappresentativa Toscana al Trofeo NU4BASKET Memorial Fadda/Ravarotto di Nuoro.
Otto squadre, provenienti da altrettante regioni si sono avvicendate sul parquet della palestra Coni di Nuoro: erano presenti oltre la Toscana, il Veneto, Lazio, Lombardia, Emilia, ovviamente la Sardegna, l'Umbria/marche e la Campania, tutte quante con squadre composte dai migliori prospetti, in ottica nazionale, scelti tra i molti ragazzi classe 2011 che affollano le palestre di tutta Italia.
Buona la prestazione della rappresentativa Toscana che è giunta a giocarsi la finale per il terzo e quarto posto con l'Emilia Romagna, dopo aver vinto in avvio di torneo con la Campania e dopo avere strapazzato la quotata Lombardia, cedendo invece contro una fortissima Lazio che si è poi giocata la finalissima contro il Veneto chiudendo il Torneo come seconda.
Alla fine alla Toscana è toccato un onorevole quarto posto al quale ha contribuito in modo rilevante anche Gabriele Santucci che con i suoi 33 punti complessivi in quattro partite ha portato all'attenzione degli addetti ai lavori oltre ai colori del Grandicato, quelli del Basketball Club Lucca e le sue indubbie qualità.
lunedì, 6 aprile 2026, 09:25
Nella storia sportiva di ogni Paese ci sono momenti in cui i risultati smettono di essere un incidente e diventano un sintomo. Le mancate qualificazioni ai Mondiali della Nazionale di calcio dell'Italia non sono più soltanto una delusione sportiva: sono anche il segno visibile di una trasformazione più profonda, che...
domenica, 5 aprile 2026, 10:19
In attesa di tornare in campo per giocare con l'Olimpia Legnaia, a quattro giornate dal termine della prima fase è il momento per il BCL di iniziare a guardarsi intorno, cercando di capire quale delle svariate combinazioni potrebbe essere la più plausibile, dando uno sguardo anche alle squadre dell'altro girone...
mercoledì, 1 aprile 2026, 16:31
La tredicesima e penultima giornata dei campionati a squadre ha delineato i verdetti conclusivi per diverse formazioni del Tennistavolo Lucca, tra conferme di vertice e note dolenti nei quadri nazionali
domenica, 29 marzo 2026, 20:19
I biancorossi continuano a volare e si impongono anche in casa della Mens Sana Siena per 86 a 82. Una vittoria più che voluta, un BCL sempre in controllo come lo era stato all'andata e giustamente questa volta la vittoria va meritatamente ai ragazzi di coach Olivieri