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Bcl, e finale sia!

sabato, 6 giugno 2026, 11:59

E finale sia! BCL e Mens Sana, due squadre che si sono date battaglia a suon di vittorie per tutto quanto il campionato. Alla fine hanno prevalso i biancorossi di Olivieri, chiudendo il campionato in vetta alla classifica con la Mens Sana dietro a solo due punti di distacco.

Prima e seconda, di nuovo una di fronte l'altra per giocarsi al meglio di tre partite il passaggio nella Lega Basket in B Nazionale. La formula del campionato prevede che le squadre vincenti la finale della propria conference saliranno in B nazionale, ma dovendone salire quattro, ci sarà un ulteriore mini torneo al quale parteciperanno le tre squadre sconfitte in finale, la vincente tra le tre squadre staccherà il pass per la serie B Nazionale.

I precedenti raccontano di due squadre in equilibrio, i senesi vinsero al Palatagliate per 80/76 e il BCL vinse nel fortino del Palaestra per 86/82 Tutte e due le squadre provengono da semifinali tirate, nelle quali è stato necessario arrivare a gara tre, i senesi contro l'Use Empoli e il BCL contro il Costone. Una situazione di affaticamento che le accomuna, resta da vedere chi delle due riuscirà a mitigare meglio i malanni accumulati in campionato che potrebbero deflagrare in ogni momento della partita.

I soliti numeri dicono che il fattore campo è stato un valore aggiunto, soprattutto per i senesi, un dato da tenere in considerazione in vista di gara due. La Mens Sana in casa ha perso una sola volta e proprio contro il BCL, in trasferta invece ha vinto 10 volte e perso 4, mentre il BCL in casa ha vinto 11 volte e perso 3, ribaltando però i dati dei biancoverdi, con una sola sconfitta in trasferta e 13 vittorie. Dati e congetture che indicano senza ombra di dubbio che sarà un incontro ad alta intensità e di sicuro una gran bella partita, dal risultato davvero incerto.Tutta la truppa di Olivieri è pronta e motivata, questa finale è in pratica un dèjà vu, questa volta però l'intenzione è quella di cambiarne il finale.

"Giocare la finale per il secondo anno consecutivo testimonia la qualità della programmazione e del lavoro fatto da tutto il club." Cosi apre coach Olivieri, per poi aggiungere – "Dobbiamo approcciare a questa serie con cattiveria agonistica e coraggio. Mens Sana non ha bisogno di presentazioni, hanno grande qualità offensiva in campo aperto e nei primi secoli dell'azione. Perin è il vero faro dei biancoverdi, play che sa gestire al meglio e segnare nei momenti giusti. La batteria di tiratori che hanno è infinita: Belli, Nepi, Buffo, Cerchiaro, Pannini e Pucci. I lunghi Proseck, Jokic, Yarbanga e Bartolozzi completano un roster di assoluto livello. La chiave della serie sarà imporre il nostro basket e costringerli a giocare fuori dalle loro abitudini. I ragazzi sono carichi e vogliosi di scendere in campo e dare il massimo. Purtroppo stiamo gestendo alcune situazioni fisiche non facili in più di un giocatore, ma come abbiamo fatto una settimana fa quando c'è una posta in palio così alta, si va oltre il dolore e si gioca per la maglia fino alla fine."Palla a due domenica 7 giugno alle ore 19:00 al Palazzetto dello Sport, arbitreranno l'incontro i signori Moriello di Caserta e Del Gaudio di Napoli