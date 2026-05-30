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Christopher Lucchesi al rally "Due Valli": gara sofferta ma podio mantenuto

domenica, 7 giugno 2026, 12:14

Il Rally Due Valli di Verona, disputato in questo week end, si chiude con un bilancio tutto sommato positivo per Christopher Lucchesi ed Enrico Bracchi: il terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco va in archivio con un sesto posto tra le "Due Ruote Motrici" che consente all'equipaggio della FC Competition di consolidare il terzo gradino del podio nella classifica di campionato, incamerando inoltre la quarta piazza nel prestigioso Trofeo Lancia.La competizione scaligera si è rivelata, come da tradizione, ostica, estremamente selettiva e a tratti indecifrabile. A complicare i piani ci ha pensato la pioggia intermittente, che ha condizionato le prestazioni di gran parte dei concorrenti.

Lucchesi e Bracchi, a bordo della Lancia Ypsilon Rally4 curata da GF Racing, hanno vissuto due giornate nel complesso non facili. L'equipaggio ha lavorato intensamente per trovare il miglior bilanciamento possibile sulle insidiose prove speciali delle montagne veronesi e per affinare il feeling con gli pneumatici Michelin, utilizzati di fatto soltanto per la terza volta. L'andamento della gara è stato quindi altalenante: pur gravitando sempre nelle zone alte della classifica, i due non sono mai riusciti a esprimere una competitività lineare, concentrandosi soprattutto sulla ricerca delle giuste sensazioni alla guida e certamente guardando anche all'economia della classifica. L'altissimo livello qualitativo espresso sia nel Campionato Due Ruote Motrici sia nel Trofeo Lancia ha confermato il valore assoluto di piloti e squadre, rendendo la sfida tanto appassionante quanto incerta.

Grazie a questo risultato, Lucchesi si porta a quota 28 punti, blindando la terza posizione in campionato alle spalle del leader Di Pietro (59,5 punti) e del lombardo Cambiaghi (31 punti). Il prossimo impegno tricolore sarà il Rally di Roma Capitale, appuntamento valido anche per il Campionato Europeo (ERC) in programma per il fine settimana del 24-26 luglio, che metterà in palio punti pesanti grazie al coefficiente 1,5.

"È stato un Due Valli davvero tosto e selettivo, reso ancora più complicato da un meteo ballerino che non dava certezze sulle scelte di gomme. Per noi è stata una gara un po' altalenante: siamo ancora nella fase in cui dobbiamo cucirci addosso la Lancia Ypsilon e comprendere al meglio le reazioni delle Michelin su fondi così viscidi ed esigenti. Non siamo riusciti a esprimere il ritmo lineare che volevamo, ma abbiamo lavorato tanto sul setup e sulle sensazioni di guida, raccogliendo dati fondamentali per il futuro. Portiamo a casa un sesto posto e un quarto nel Trofeo Lancia che, in un contesto così competitivo, ci permettono di blindare la terza posizione in campionato. Adesso testa subito al Roma Capitale: una gara europea, bellissima e a coefficiente maggiorato, dove l'obiettivo sarà fare un passo in avanti decisivo."

Christopher Lucchesi continua anche nel 2026 a ricoprire il ruolo di "ambasciatore" del patrimonio e della cultura di Bagni di Lucca, incarico che l'Amministrazione Comunale gli ha affidato già da tempo. Un impegno significativo e di grande responsabilità che il pilota accoglie con orgoglio e senso di appartenenza: onorato per il rinnovo del patrocinio, nel corso dell'intera stagione sportiva proseguirà con determinazione nel promuovere e valorizzare il territorio che lo ha visto nascere e crescere.