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Bcl, Gara 1 è tua!

domenica, 7 giugno 2026, 21:34

Basketball Club Lucca – Note di Siena Mens Sana

13/23 – 28/11 – 61/48 – 86/74

13/23 – 41/34 – 20/14 – 25/26

BCL: Landucci, Valentini 7, Drocker 22, Donati ne, Dubois 15, Simonetti 6, Del Debbio 18, Binelli ne, Pierini 6, Pichi 9, Battaglia ne, Trentin 3. All. Olivieri, ass. Di Giambattista, ass. Sodini

Mens Sana: Belli 5, Pannini 5, Perin 6, Calviani, Cerchiaro 11, Yarbanga 5, Pucci 17, Bartolozzi 2, Cesaretti ne, Nepi 4, Prosek 9, Jokic 10. All. Vecchi, ass. Zanotti, ass. Innocenti

Primo possesso mensanino concluso con un nulla di fatto, contropiede con Drocker e primo giro in lunetta per il 2-0 iniziale. Dubois in rapida successione porta il BCL a quota 7 e per gli ospiti due passaggi sui liberi e un contropiede a firma Yarbanga segnano il 7-6, Prosek realizza per il sorpasso e Cerchiaro da tre per il 7-12 per un break di 0/10 ai cinque minuti del primo quarto, spezzato da Pichi realizzando da fuori. Due punti alla causa li porta Dubois per 13-14 a tre minuti dalla prima sirena, Belli e Pucci e Jokic allungano al 13-23 con ancora 90 secondi sul cronometro. Per la Mens Sana tanti canestri sono arrivate dalle seconde palle conquistate con 14 rimbalzi, contro i 6 del BCL.

Il secondo quarto lo apre Pierini con due canestri da sotto, poi di nuovo da sotto per altri due punti, a dargli una mano arriva anche Del Debbio con due triple pesanti che riportano il BCL vicino ai senesi, poi Drocker colpisce da tre per il controsorpasso, 28-27 dopo quattro minuti e dopo poco uno scatenato Drocker porta il BCL a realizzare un impressionante break da 15/0

Un emorragia che con fatica la Mens Sana riesce a fermare con Cerchiaro a due minuti e mezzo dal riposo. I Senesi però hanno esaurito il bonus e offrono un paio di giri sui liberi a Dubois che arrotonda il punteggio al 41-34 al riposo lungo. Si riparte da Drocker con a referto 17 punti in 20 minuti, poi Simonetti ed ancora Valentini da tre per il 49-35 dopo quattro minuti della ripresa.Per la Mens Sana va sui liberi Nepi per un due su due e sempre Nepi da sotto realizza altri due punti per il 49-40

Ospiti che hanno preso d'assedio l'area biancorossa senza però riuscire a saltare una difesa che ha stretto le sue maglie come non mai, capace però di liberarsi dell'assedio e volare in contropiede a canestro con Pichi per tre punti che potrebbero diventare lo spartiacque del match.A fare davvero male alla Mens Sana ci pensa Del Debbio con due triple in sequenza per il 58-41 a 90 secondi dalla terza sirena, un tempo prezioso che consente a Dubois di chiudere un gioco da tre per il 61-47, ancora liberi, ma questa volta per la Mens Sana che con Pannini racimola un punto che chiude il quarto a 61-48.

Simonetti a segno ad inizio dell'ultima frazione di gioco, poi la Mens Sana recupera tre punti con Pucci per il meno dieci, ma a ricacciarli indietro questa volta è Valentini che porta il BCL a 67 punti, a 70 invece li porta Trentin Senesi che sembrano aver perso la lucidità di inizio partita, arrancano in attacco e sono schiacciati da un BCL quasi da film, capace di rispondere con un cinismo estremo, colpo su colpo ad ogni canestro che i biancoverdi riescono a fare.78-66 e 120 secondi sul cronometro, per il BCL si sta profilando una vittoria netta senza se e senza ma, più 14 sulla Mens Sana in gara uno di fronte ad un palazzetto sold out come non si vedeva da tempo.

Ultimi lampi di gioco, il BCL lascia scorrere il cronometro e regala un paio di canestri agli ospiti, 86-74 il finale di gara uno al Palasport, chiuso da Del Debbio con una tripla impossibile e adesso gara due a Siena, mercoledì 10 giugno, con palla a due alle 20:45.