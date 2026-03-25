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Bcl, rush finale di campionato

domenica, 5 aprile 2026, 10:19

In attesa di tornare in campo per giocare con l'Olimpia Legnaia, a quattro giornate dal termine della prima fase è il momento per il BCL di iniziare a guardarsi intorno, cercando di capire quale delle svariate combinazioni potrebbe essere la più plausibile, dando uno sguardo anche alle squadre dell'altro girone della conference centro.

Nessuno ha la sfera di cristallo, ma a questo punto del campionato un'idea di come potrebbe andare il rush finale se la sona fatta un po' tutti quanti gli attori in scena. La classifica racconta un bel po' di cose, il BCL è a da poco a quota 42 punti ed in settimana è stato raggiunto dalla VIsmederi Costone che ha già disputato la successiva giornata di campionato, quindi a pari punti, ma con due partite in più e una sosta da fare.

Di conseguenza la Mens Sana è scivolata in terza posizione a 40 punti, ed il quarto incomodo, ma non più di tanto è la squadra guidata da Da Prato, quel Cecina che in sordina aveva recuperato numerose posizioni, poi la sconfitta con il BCL ha fermato a 34 punti la sua corsa. Ad analizzare con carta e penna il percorso fatto dalle contendenti, guardando i risultati dell'andata e considerando qualche scontro diretto in questa fase finale, il BCL sembra essere quello con meno problemi, anche se in casa biancorossa si ripete all'infinito che partite facile o scritte, non esistono.

Di fatto però in queste ultime quattro partite, il BCL non ha scontri diretti, giocherà però in trasferta con Legnaia, poi due partite in casa, la prima con Gran Torino e la seconda con il temibile College Borgomanero ed infine l'ultima giornata sarà in trasferta per incontrare la Virtus Siena. Sempre sulla carta, i percorsi di Mens Sana e Costone presentano qualche insidia maggiore: in palio, prima di chiudere la prima fase, ci otto punti per BCL, Mens Sana e Cecina e solo quattro per il Costone.

Per le Note di Siena Mens Sana i pericoli arrivano dal march con Cecina, una delle poche squadre che ha sconfitto i senesi all'andata, poi hanno una trasferta a Torino con il Crocetta, ma questa dovrebbe essere una pratica da sbrigare velocemente. Poi però i problemi potrebbero arrivare dalla partita con l'Etrusca San Miniato, adesso nona in classifica a soli due punti da chi la precede che in queste fasi finale darà sicuramente il massimo per rientrare nelle otto che parteciperanno ai playoff. Ed infine l'ultima partita, forse l'ostacolo più grande, dall'alto valore, più simbolico che di classifica, la Mens Sana ospiterà la Vismederi Costone. Non va tanto meglio alla Vismederi Costone che ha davanti due sole partite, una con lo Spezia, anch'essa in lotta che cercherà con solo tre partite di tenersi stretta la settima posizione, poi dovrà vedersela con la Mens Sana e tutti sanno quanto è difficile vincere in casa biancoverde.

Infine Cecina che adesso a quota 34 potrebbe però arrivare a 42 punti e con una combinazione pazzesca di risultati, ovvero che il BCL perda tutte le partite fermandosi a 42, che Costone faccia uguale fermandosi anche loro a 42 punti e che la Mens Sana, vinca solo con Costone portandosi anch'essa a 42 punti: riuscirebbe così a sparigliare la classifica ed addirittura a piazzarsi al comando, grazie ai favorevoli vantaggi negli scontri diretti sia con il BCL che con Costone e pure sulla Mens Sana, vincendo in chiusura di stagione.

Nell'altro girone della Conference centro, il ventaglio delle squadre in coda con possibilità di rientrare nelle otto che passeranno il turno è abbastanza ampio, se Recanati, Senigallia e Jesi, rispettivamente quinta, sesta e settima possono ritenersi ormai quasi certe della loro posizione, per l'ottava è in corso una vera e propria bagarre a tre tra, Forlimpopoli, Termoli e Vasto.

Per il BCL è difficile oggi fare una previsione certa, ma è comunque il momento di mettere nel conto la possibilità di affrontare trasferte non proprio agevoli, se un arrivo a fine della prima fase collocasse i biancorossi tra la seconda o terza posizione, una trasferta in Romagna o nelle Marche rientrerebbe nei chilometraggi a cui sono abituati, ma se fosse la posizione di vetta, con la quale il BCL chiude la prima parte del campionato, allora si potrebbe correre il rischio di ragionare della Puglia con trasferte ben più complicate ed onerose. Prossima partite per il BCL il 12 Aprile contro Legnaia alle ore 18.