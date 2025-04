Rubriche



Il Bcl fa visita al College Borgomanero

mercoledì, 9 aprile 2025, 14:42

Penultima trasferta per la truppa di coach Olivieri, tappa questa volta è Borgomanero, cittadina del novarese che si estende fin quasi al Canton Vallese, una trasferta lunga e difficile.

Ad aspettarli ci sarà il College Borgomanero, una squadra molto giovane ma ben attrezzata con giocatori di primissimo livello e un Benzoni, ormai d'età, ma che sappiamo bene di cosa è capace dopo averlo visto all'opera sul parquet del Palatagliate. Alla luce delle percentuali, sempre per quello che possono valere e di quanto accaduto all'andata, incontrare i ragazzi di Di Cerbo potrebbe essere la cosa più complicata da fare in questo momento, con il BCL emotivamente provato per l'opaca prestazione contro la Riso Scotti Pavia che gli è costata il primo posto in classifica.

Una partita, quella con Pavia, simile al match dell'andata con il College, ma con finali opposti, se i primi sono usciti dal parquet con stampati sul viso, bellissimi sorrisi a 64 denti, i volti dei ragazzi del College non erano altrettanto raggianti, anzi, avere un vantaggio di 35 lunghezze, vedersi recuperare ed in fine perdere di 9, fu una vera Caporetto per loro che fece di sicuro crollare a zero la loro autostima e come si suol dire in questi casi, legandosela al dito.

Con questa premessa che da la misura di quanta sia l'intenzione di rifarsi dello smacco subito e di come sarà l'approccio dei piemontesi e se guardiamo anche alle statistiche che ci dicono che il College Borgomanero ha perso una sola partita in casa su 15 giocate, aggiungendo inoltre a completare il quadro, il fatto che sono ai ferri corti con Pavia, a pari punti in classifica per la conquista di una importantissima quarta posizione, si può tranquillamente affermare che la loro voglia di vincere raggiunge vette stratosferiche.

Per il BCL sarà dura come non è mai capitato, per averne ragione, dovrà questa volta mostrare agli avversari i famosi – occhi della tigre – ovvero avere voglia di vincere, fiducia in se stessi, motivazione, autostima per la massima attivazione psicofisica, una condizione che mixata con le grandi capacità di tutta la squadra potrà fare la differenza, la squadra c'è e lo ha ampiamente dimostrato proprio con il College, ribaltando una partita ormai segnata e vincendo alla grande.

La piena consapevolezza a cosa il BCL andrà in conto è forte in tutta la squadra e nel coach "Siamo chiamati a riscattare la prestazione molto opaca di sabato su un campo veramente difficile come quello di Borgomanero. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, vista la vicinanza delle partite di Pavia e questa. College è una squadra molto atletica e fisica, ed oltre a limitare i loro giocatori chiave, dovremo pareggiare il loro livello di intensità. Le chiavi della partita saranno il controllo dei rimbalzi e limitare al minimo le palle perse che ci sono costate molto care sabato contro Pavia. La palla di inizio sarà lanciata in aria Giovedì alle 20:30 al Pala Don Bosco di Borgomanero dai Sig. Giuliani di Pavia e Rigon di Novara.