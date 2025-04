Rubriche



Bcl impegnato a Casale per l'utima trasferta di questa fase

venerdì, 18 aprile 2025, 08:14

Siamo ormai agli sgoccioli della fase Play in Gold ed ancora l'impegno di ogni franchigia è spinto al massimo, la lotta per accaparrarsi la migliore posizione di classifica è sempre molto serrata, sia nel gruppetto di testa, che nel gruppetto di "coda" tranne per Oleggio che è ormai definitivamente inchiodato al vertice della classifica. Il BCL affronterà l'ultima trasferta di questa fase con la massima determinazione per riuscire a mettere in scena una delle sue migliori performaces, con il fine di incassare due punti determinanti per dare l'assalto alla seconda posizione, attualmente occupata dall'Etrusca San Miniato, che offrirà condizioni più favorevoli nel giocarsi i play-off.

Andrà quindi a confrontarsi con lo Junior Casale Monferrato, una squadra ormai certa della sua permanenza in B interregionale e che non può più, vista la sua attuale posizione di classifica e i pochi punti posseduti, ambire a rientrare tra le prime 8. Ciò detto è chiaro a tutti che nessuna squadra, ben ché sprofondata nei bassi fondi della classifica e ormai senza alcuna velleità, gioca per perdere, sarà quindi come sempre battaglia vera. Nel computo delle partite giocate, il Casale annovera 10 successi e 6 sconfitte in casa, speculare il conto tra vittorie e sconfitte del BCL, 10 le vittorie in trasferta e 6 le sconfitte. Diverso invece il report se si esamina solamente la fase dei Play in Gold, che vede il BCL con 6 successi e 4 sconfitte, contro le 2 vittorie e le 8 partite perse dal Casale.

"La partita di domani rappresenta un'opportunità importante per agganciare San Miniato al secondo posto. Purtroppo dovremo di nuovo fare a meno di Drocker, e Landucci è in forse per una distorsione alla caviglia accorsa in settimana. Trentin e Vignali sono sempre alle prese con fastidi dovuti a infortuni passati ma sono a disposizione. Casale può giocare senza pressione perché non ha più nulla da chiedere alla classifica e questo può essere molto pericoloso perché può esaltare le loro doti balistiche. Sirchia, Avonto e Formenti sono tiratori micidiali e anche tutti gli altri hanno qualità. In settimana ci siamo concentrati molto su di noi e sono molto soddisfatto di come abbiamo lavorato. Ci siamo preparati bene e adesso la sfida è replicare sul campo quello che abbiamo fatto in allenamento." Si giocherà stasera al Palaferraris di Casale Monferrato alle ore 21:0 ed arbitreranno l'incontro i Signori, Bavera di Monza e Brianza e Venezia di Milano