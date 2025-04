Rubriche



Il Bcl vince ancora

sabato, 19 aprile 2025, 08:56

Junior Casale Monferrato – Basketball Club Lucca

24/22 – 41/49 – 54/66 – 72/88

24/22 – 17/27 – 13/17 – 18/22

Casale: Giacomelli 8, Bovo 11, Sirchia 18, Formenti, Avonto 20, Speroni, Kabuya, Raiteri8 , Di Giuliomaria, Tambwe 5, Rosso 2. All. Vigneri, ass. De Giovanni

BCL: Landucci, Brugioni 1, Lippi 6, Dubois 8, Barsanti 12, Simonetti 16, Del Debbio 9, Vignali 16, Pierini, Trentin 20. All. Olivieri, ass. Giuntol

Partita di importanza capitale per il BCL che ambisce alla seconda posizione di classifica, per contro allo Junior Casale Monferrato, la vittoria non sposterebbe di un solo millimetro la sua posizione di classifica, ormai accreditati per il prossimo campionato di B Interregionale. Di fatto la situazione di Casale che gli permette di giocare senza nessun tipo di ansia li potrebbe portare ad essere molto pericolosi tanto da diventare una vera mina vagante per i biancorossi.

Palla scodellata e Casale si presenta subito minaccioso, Giacomelli, Sirchia, poi ancora Giacomelli per un parziale di 12/0 obbligando Olivieri a richiamare in panchina il quintetto. L'uscita dalla panchina è foriere di ottimi canestri permettendo al BCL di ricucire uno strappo che iniziava a diventare pericolo, fino a chiudere il primo quarto sul 24/22. Olivieri rivoluzione il quintetto e il BCL spicca il volo, Casale prova a reggere segnando dalla distanza, ma il BCL questa volta c'è, 10 punti per Simonetti, 4 per Dubois, 6 per Vignali, 7 per Trentin, portano i biancorossi sul più 8 di fine secondo quarto.

La ripresa inizia con il Casale tutto quanto protratto in avanti, ma è Simonetti che mette fine al pressing dei padroni di casa conquistando 2 punti e un libero per 3 punti complessivi, poi arrivano anche i 3 punti di Del Debbio e altri 3 punti a firma Trentin per il 44/59 dopo 5 minuti esatti della terza frazione di gioco. Sono i ragazzi di Olivieri che hanno il pallino del match in mano, anche se Casale si fa vedere spesso sotto il canestro biancorosso, rosicchiando punti nel tentativo di tornare sul collo al BCL, ma la sirena chiude il terzo tempino con il BCL avanti ancora di 12 lunghezze.

E' Casale questa volta a sbloccare per primo il punteggio con due canestri in rapida successione per il meno 8. Il BCL ha bisogno di rientrare in ritmo e riuscire a finalizzare i suoi attacchi, ci provano Simonetti, Barsanti e Vignali, ma il ferro nega alla palla di entrare. Il ritmo partita intanto si è alzato e per il BCL sembra più semplice trovare tiri buoni, il primo a sfruttare la situazione è Barsanti da fuori area e poco dopo Del Debbio, sempre dagli oltre 6 metri per il più 16 a 5 minuti dal termine. Con il trascorrere dei minuti Casale perde di incisività e il BCL ne approfitta per allungare ancora fino al più 19 per poi rallentare e dare spazio alla panchina chiudendo meritatamente con un successo importantissimo l'ultima trasferta della fase Play in Gold.