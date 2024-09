Rubriche



Bcl all'esordio in campionato

sabato, 28 settembre 2024, 11:02

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, poche ore ancora e le lancette del cronometro si fermeranno: per il Basketball Club Lucca l'ora X scoccherà al Palazzetto dello sport di Via delle Tagliate, domenica alle ore 18 contro l'Olimpia Legnaia

Inizierà una nuova avventura, quello che è stato con conta più, adesso si riparte da zero e tutto è nuovo, tutto, è da costruire. Sarà un campionato impegnativo, sulla carta si preannuncia più difficile della scorsa stagione, la quasi totalità delle squadre del girone B si sono rinforzate, inserendo giocatori dalle grandi capacità tecniche e capaci di performances di spessore.

A provare a mettere i bastoni tra le ruote del BCL, ci proveranno: lo Spezia, l'Use basket Empoli, l'Arezzo, la Mensana, il Cecina, Quarrata, Olimpia Legnaia, Castelfiorentino, San Miniato, Costone e infine la Virtus Siena. Dodici agguerritissime franchigie che si daranno battaglia in un campionato lungo e complesso: Sarà sempre suddiviso in Conference, come lo scorso anno, quella in cui è inserito il BCL è la Nord-Ovest, a sua volta suddivisa in due gironi, A e B. Al termine della prima fase, le 12 squadre si divideranno ancora in due gruppi, ovvero, le prime sei andranno alla fase Play in Gold e le ultime sei alla fase Play in out.

Queste due fasi si giocheranno unendo in un unico gruppo le prime sei squadre del girone A e le prime sei del girone B, stessa sorte per i Play in Out. Successivamente al termine della seconda fase verrà stilata una nuova classifica, le prime otto giocheranno i play-off e le altre quattro termineranno il loro campionato, mantenendo però la categoria, le squadre che invece faranno i Play-off se li giocheranno in scontri diretti al meglio di tre, la vincente, salirà in B nazionale.

Il primo avversario che scenderà sul parquet del Palatagliate è l'Olimpia Legnaia, una tra le franchigie più importanti e temibili del campionato, ricostruita e assemblata nei punti cardine e con un nuovo allenatore, Simone Lelli che prende il posto di Zanardo, veterano della panchina fiorentina, una squadra che incute timore, cosa che viene fuori anche dalle parole di coach Olivieri.

"Siamo giunti alla prima di campionato, dopo una preseason dove abbiamo affrontato parecchie difficoltà che hanno rallentato il nostro percorso di crescita. Dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle i problemi, concentrarci sui nostri punti di forza e dare loro continuità. Legnaia è una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno. Sono ben bilanciati in attacco con tiratori mortiferi come Merlo, Nepi, Isaia e Scali. Ci sono poi, Stoch, Pieri e Del Secco molto bravi ad attaccare dal palleggio. L'asse play pivot composto da Nessi e Bruno garantisce buoni passaggi e solidità sotto i tabelloni. Insomma una squadra completa, lunga e molto temibile.

Noi dobbiamo ancora fare a meno di Vignali, che starà fermo anche la prossima settimana per poi procedere con un graduale reinserimento nella parte agonistica. Stiamo facendo una discreta settimana di allenamenti e i ragazzi sono carichi e vogliosi di fare bene. Ci auguriamo che l'ottima iniziativa della società dell'ingresso libero per domenica porti più lucchesi possibili a sostenerci e darci quel calore che tanto ci ha aiutato lo scorso anno a fare bene"

Appuntamento quindi al Palazzetto dello sport di Via delle Tagliate fissato per Domenica 29 Settembre con inizio della partita alle ore 18:00, in occasione della prima partita di campionato le porte del Palazzetto dello sport saranno totalmente spalancate, l'ingresso sarà liberi per tutti i nostri concittadini, ma anche per gli ospiti che seguiranno la squadra di coach Lelli. Arbitreranno l'incontro Rossetti Samuele e Cavasin Tommaso di Rosignano Marittimo Livorno