Bcl-Herons Montecatini, ecco l'iniziativa congiunta

giovedì, 12 settembre 2024, 13:35

Nuova partitella di allenamento con gli ormai amici della FABO Herons. Avere come ospiti per l'intera stagione 2024/2025 una squadra di così alto livello come la FABO Herons è per il BCL una grossa opportunità. Attraverso queste amichevoli che non mancheranno, anche durante il campionato, il BCL può solo migliorarsi e misurare con buona precisione il suo livello di crescita, tecnico, mentale e fisico. L'amichevole che si è giocata, ha messo all'attenzione di coach Olivieri nuovi aspetti della squadra, affinando così la mira su quali situazioni intervenire, un raffronto possibile con l'amichevole precedente può essere fatto confrontando i punteggi, non mettendo però mai in discussione la superiorità dei montecatinesi. Questa volta la difesa biancorossa è riuscita maggiormente a contenere la forte spinta in attacco degli Heron, fermandoli a quota 71 in egual misura però la difesa rossoblu ha fatto altrettanto inchiodando il BCL a 49.

Molti dei canestri realizzati dagli Herons sono venuti da contropiedi e palle recuperate, grazie all'alto ritmo di gioco che hanno e che devono avere per confrontarsi con le realtà della B nazionale. I ragazzi di coach Olivieri non hanno comunque mai mollato e non sono mancati i tiri a canestro, ben 34 da due punti, 25 da tre e 8 dai liberi, realizzandone 7, numeri importanti che indicano con quale caparbietà il BCL c'ha provato, malgrado una difesa rossoblu asfissiante che non li ha quasi mai messi in condizione di avere tiri liberi. Per il BCL c'è stato anche il debutto in campo di Dubois che ha saputo farsi notare velocemente per alcune incursioni in area avversaria, ma che ancora, visto il poco tempo avuto a disposizione per allenarsi con la squadra, deve ancora assimilare al meglio meccanismi e schemi di gioco. In campo si sono alternati Landucci, Lippi con 4 punti a referto, Barsanti con 4, Simonetti 7, Tempestini 2, Del Debbio 7, Brugioni, Pierini con 6, Trentin con 14, ancora non disponibile Vignali. Prossimo scrimmage il 18 settembre alle ore 19 al Palasport, ospite il Golfo dei Poeti

In chiusura di serata, in collaborazione con gli Herons e l'Atletica Virtus Lucca si è svolto un terzo tempo presso la struttura del Campo Scuola Moreno Martini, Invitati i rappresentanti delle società di basket lucchesi e l'Amministrazione comunale di Lucca presente con il Sindaco Mario Pardini e l'assessore allo sport Fabio Barsanti.

Nell'occasione la FABO Herons e il BCL hanno lanciato una comune proposta e non sarà l'unica in questa stagione, rivolta ai tifosi e simpatizzanti di ambedue le franchigie. In particolare, questa prima collaborazione riguarda una campagna promozionale, che varrà per l'intera stagione e che punta ad agevolare gli abbonati dell'una che intendano andare a vedere la partita dell'altra.

Gli abbonati del Basketball Club Lucca possono presentarsi con la propria tessera al Palatagliate in occasione delle partite casalinghe della FABO Herons e acquistando un biglietto nei settori di tribuna, riceveranno in aggiunta un biglietto omaggio nel medesimo settore: Una delle offerte più classiche che esista, il classico "prendi 2, paghi 1".

Questa promozione è valida per tutte le partite della stagione regolare della FABO Herons fatta eccezione per i derby che farà con la Pallacanestro Montecatini e con la Pielle Livorno. Stesso identico benefit lo avranno gli abbonati della Fabo Herons che vorranno andare a vedere le gare in casa del Basketball Club Lucca, fatta eccezione per le partite che si giocheranno in occasione del Basket Day (dedicato alla Croce Verde di Lucca) e del BCL Day.

Un modo concreto per rinsaldare l'amicizia tra le città di Lucca e di Montecatini Terme che, da un punto di vista cestistico, risale a oltre 35 anni fa quando il Montecatini Sporting Club si trasferì per 3 stagioni e mezzo al Palatagliate per giocare prima la serie A2 e poi la serie A1, riuscendo a coinvolgere tantissimi tifosi locali.