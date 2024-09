Rubriche



Bcl, la partenza è ottima

domenica, 29 settembre 2024, 20:27

21/19 – 20/17 – 33/11 – 17/21

21/19 - 41/36 – 74/47 – 91/68

BCL

Landucci , Brugioni , Lippi 12, Dubois 16, Barsanti 10, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 16, Vignali , Pierini 4, Candigliota , Trentin 16

All. Olivieri, ass. Pizzolante, Giuntoli.

Olimpia Legnaia

Landi 2, Pediconi 2, Isaia , Merlo 6, Lastrucci 2, Bruno 6, Scali 9, Stoch 5, Nessi 19, Nepi 13, Senghor 1, Pieri 3

All. Lilli ass.Armellini

Il BCL apre con il botto la stagione, dopo i primi due minuti di assestamento che li ha visti subire un parziale da 0/10, Dubois apre la serie dei canestri biancorossi con una stupenda tripla, è l'inizio di un crescendo che porta i biancorossi a recuperare poi a sorpassare, conquistando la testa del match per mantenerla fino a chiudere il primo quarto sul 21/19.

Buono anche il secondo quarto che segue passo passo quanto fatto nel primo, sempre un passo avanti agli ospiti e con molto cinismo Lippi e Dubois allungano ancora, ma ad infiammare il pubblico sugli spalti è il capitano che da terra mette due punti decisivi. Non solo lui però, Simonetti, Trentin Del Debbio portano altro fieno in cascina per chiudere al riposo lungo sul 41/36.

Se nei primi due quarti i ragazzi del BCL davano prova di avere il controllo del match, nella ripresa hanno voluto mettere i classici puntini sulle i. A dare lezioni di alto basket c'hanno pensato Del Debbio, Dubois, Lippi, Trentin, tutti e quattro in doppia cifra per un totale di oltre 60 punti che lanciano il BCL al 74/47 di fine terzo.

La partita, come si suol dire è ormai in ghiaccio, il solco scavato non è più colmabile, nell'ultimo quarto il BCL allunga fino al più 40 per poi rallentare nel finale e cedere qualche punto, ormai sicuro di avere conquistato i primi due punti della stagione. Finale al Palataglaite 91/68