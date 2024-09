Rubriche



Malattie cardiache: Amici del Cuore e Banca insieme per la prevenzione

lunedì, 30 settembre 2024, 15:09

La filiale di Cascina di Banca di Pescia e Cascina ha ospitato un evento dedicato alla prevenzione delle malattie cardiache, realizzato in collaborazione con "Amici del Cuore della Valdinievole" e Fior di Mutua ETS. Questa iniziativa ha rappresentato un'occasione preziosa per sensibilizzare la comunità sull'importanza della salute cardiaca.

L’evento ha visto la partecipazione di 26 persone, tra soci di Fior di Mutua, soci e clienti di Banca di Pescia e Cascina, dipendenti delle filiali dell’area territoriale di Pisa. La significativa affluenza ha messo in evidenza l'interesse della comunità per temi legati al benessere e alla prevenzione. Il principale obiettivo dell'incontro è stato quello di fornire informazioni e risorse utili per la prevenzione delle malattie cardiache.

Durante l'evento, il team dell’associazione Amici del cuore ha effettuato visite complete sui partecipanti, misurando la pressione sanguigna, eseguendo elettrocardiogrammi e realizzando ecografie al cuore. Questi esami hanno offerto un'importante opportunità per monitorare la salute cardiaca dei presenti e ricevere consigli personalizzati.

Banca di Pescia è Cascina, insieme ai suoi partner, si impegna a promuovere la salute e il benessere della comunità, organizzando eventi come questo che favoriscono l'informazione e la prevenzione. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e ai collaboratori volontari che hanno reso possibile questa iniziativa.