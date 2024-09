Rassegna stampa: Lucchese, la reazione c'è

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 16 settembre 2024, 19:07

Un decimo posto che racchiude un valore molto più profondo della semplice posizione nella classifica finale quello conquistato dalla squadra Under 23 dell’Atletica Virtus Lucca impegnata nella finale A Argento del Campionato di società che si è disputata nel fine settimana a Isernia

giovedì, 12 settembre 2024, 13:35

Gli abbonati del Basketball Club Lucca potranno presentarsi con la propria tessera al Palatagliate in occasione delle partite casalinghe della FABO Herons e acquistando un biglietto nei settori di tribuna, riceveranno in aggiunta un biglietto omaggio nel medesimo settore. Stesso identico benefit lo avranno gli abbonati della Fabo Herons

lunedì, 9 settembre 2024, 08:37

I rossoneri si aggiudicano i primi tre punti del campionato, grazie a una grande prestazione sul campo di Ferrara dove la vittoria mancava da ben 88 anni, come sottolineano i quotidiani in edicola

domenica, 1 settembre 2024, 12:08

Primo test stagionale per i ragazzi di coach Olivieri che sono stati battuti per 97 a 90. Ad ospitare Il prossimo test sarà il Palazzetto dello sport di Lucca, nella prima metà campo ci sarà ovviamente il BCL e nell'altra metà, ci saranno gli Heron Montecatini, in pratica un test...