Rassegna stampa: Lucchese, una vittoria storica

lunedì, 23 settembre 2024, 08:39

I rossoneri colgono il primo successo della loro storia a Ascoli, grazie a una prestazione superlativa, in cui tutta la squadra ha saputo interpretare al meglio la gara, come sottolineano i quotidiani in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese oltre la storia. dopo Ferrara i rossoneri espugnano per la prima volta il Del Duca. Avanti su punizione, riacciuffata dall'Ascoli, vince su rigore al 90'". Pagelle: "Antoni Eurostar, Saporiti magico, Sabbione diga". Testini: "Siamo una squadra coraggiosa".

La Nazione titola: "La Pantera mangia il Picchio. Primo successo al Del Duca". Testini: "Una vittoria voluta e meritata. I ragazzi sono stati molto attenti, ma hanno offerto fraseggi di qualità. Avanti così". Pagelle: "Saporiti, Sasanelli, Welbeck, Sabbione e Antoni i migliori".

Corriere dello Sport-Stadio: "Lucchese, ad Ascoli una vittoria storica". Tuttosport: "Ascoli ko in casa". Gazzetta dello Sport: n"Blitz Lucchese, l'Ascoli non va Carrera trema".

