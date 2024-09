Rassegna stampa: Lucchese, la beffa è servita

Altri articoli in Rubriche

giovedì, 26 settembre 2024, 13:02

Al Teatro di S. Cassiano a Vico, la compagnia Arte Teatrale Invicta APS - alle ore 21,00 - presenta «La panacea di tutti i mali», commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini riveduta in vernacolo lucchese dal regista Cataldo Fambrini

lunedì, 23 settembre 2024, 08:39

I rossoneri colgono il primo successo della loro storia a Ascoli, grazie a una prestazione superlativa, in cui tutta la squadra ha saputo interpretare al meglio la gara, come sottolineano i quotidiani in edicola

domenica, 22 settembre 2024, 17:00

La partita con Spezia ha avuto alti e bassi, ci sono stati ottime situazioni di gioco che hanno proiettato il Bcl in alto nel punteggio per poi però, a seconda di come variava la composizione del suo quintetto vedersi recuperare. Nell'insieme si può dire che è stata una buona prova

martedì, 17 settembre 2024, 09:00

I rossoneri trovano la forza di recuperare due reti al Rimini grazie a una prestazione tutta orgoglio e volontà, come sottolineano i quotidiani in edicola. Preoccupano le condizioni di Costantino