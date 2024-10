Rubriche



Rassegna stampa: Lucchese, Porta Elisa stregato

martedì, 1 ottobre 2024, 08:31

I rossoneri si fanno raggiungere ancora una volta in casa, stavolta dal Milan B, e continua l'astinenza dalle vittorie al Porta Elisa che dura ormai da sei mesi, come sottolineano i quotidiani in edicola.

Il Tirreno apre così: "Lucchese Porta Elisa stregato. Prosegue la maledizione che va avanti da sei mesi con i rossoneri a digiuno di vittorie. Non basta la mova punizione vincente di Sasanelli per avere ragione del Milan Futuro". Pagelle: "Quirini si conferma una certezza, Welbbeck è la bussola della mediana. Sabbione sfrutta l'esperienza contro il giovanissimo Camarda".

La Nazione titola: "Alla Pantera non basta Saporiti. Pareggio sotto gli occhi di Buffon". Pagelle: "L'autore dell'1-0 su tutti, Palmisani colpevole sul pari". Gorgone: "Meritavamo di più".

Corriere dello Sport-Stadio: "Saporiti illude, Hodzic rimette in corsa il Milan". Tuttosport: "Milan buon pari a Lucca". essun titolo. Gazzetta dello Sport: "Hodzic salva ill Milan Fututo, buon pari con la Lucchese".

