Ultima amichevole per il Basketball Club

domenica, 22 settembre 2024, 17:00

Ultima amichevole per il Basketball Club della preseason 2024/25 con ospiti i ragazzi della Tarros Spezia Basket

Ancora una volta teniamo a precisare che in questa amichevoli l'aspetto sportivo è l'ultimo ad essere preso in considerazione, quello che invece il coach cerca continuamente e punta con il suo personale mirino è tutt'altro.



Dall'analizzare quanto e cosa del lavoro fatto nei giorni precedenti, durante le varie sessioni di allenamento, la squadra riesca a portare sul campo, non tanto la mera finalizzazione a canestro, anche se poi ovviamente sarà determinante al fine di portare a casa la vittoria, quanto il come si riesca a conquistare sul parquet, la migliore posizione di tiro, liberandosi della pressione difensiva degli avversari.



Determinante, ma sarebbe meglio dire fondamentale, testare l'intesa tra i giocatori durante le varie fasi del gioco, spesso ricevere la palla giusta al momento giusto, significa quasi sempre realizzare i due punti, è soprattutto questa la chiave di lettura con la quale leggere le amichevoli.



In quest'ultima, il Bcl ha dovuto di nuovo fare a meno di Vignali, costretto ancora a bordo campo, impegnato negli esercizi programmati per ottimizzare al meglio il suo totale recupero, ma non solo lui era assente. In lista mancava il lungo e possente Simonetti.



Due giocatori determinanti del reparto offensivo che con la loro assenza hanno determinato un quasi radicale cambiamento dell'assetto di squadra, costretta a sopperire alle loro assenze cambiando di ruolo alcuni giocatori, in campo invece il nuovo arrivo Dubois, un ottimo ragazzo che sta sempre più familiarizzando con i compagni di squadra e i metodi di coach Olivieri.



La partita con Spezia ha avuto alti e bassi, ci sono stati ottime situazioni di gioco che hanno proiettato il Bcl in alto nel punteggio per poi però, a seconda di come variava la composizione del suo quintetto vedersi recuperare.

Nell'insieme si può dire che è stata una buona prova, meglio nel primo quarto e un po' meno nella fase centrale del match, ottimo invece l'ultimo quarto.



Chiuso con Spezia il ciclo degli scrimmage, da lunedì testa più che bassa, concentrati sul lavoro da fare e cercare di prepararsi al meglio possibile per affrontare l'inizio del campionato. Domenica 29 settembre alle ore 18 al Palasport di Lucca per la prima di campionato arriverà L'Olimpia Legnaia di Firenze e sarà subito battaglia.



24/22 20/28 15/19 24/18