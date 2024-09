Rubriche



Uno spettacolo tutto da ridere

giovedì, 26 settembre 2024, 13:02

La trama prende il via in una casa lucchese degli anni ‘30, dove nella famiglia degli orefici Bongini ognuno è vittima di una malattia: chi è afflitto dall'ipocondria, chi dalla gelosia, chi è malato di egoismo e chi è affetto dalla brama di facili conquiste. Ma per tutti ci sarà un unico e portentoso medicamento.

La serata è organizzata dall’Associazione malati di Parkinson di Lucca in collaborazione con la Compagnia Invicta che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa, anche in considerazione del fatto che un suo ex componente - che in passato ha avuto un ruolo importante nelle commedie portate in scena, perfino in America – è stato colpito da questa malattia ed ha trovato nella locale Associazione un grande aiuto ed un adeguato sostegno che gli consente di avere una migliore qualità della vita.

L’evento ha inoltre il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca. L’ingresso è ad offerta libera ed il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Parkinson Lucca ETS”. Per informazioni e prenotazioni 3495368421.