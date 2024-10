Rubriche



Bcl, a San Miniato un nuovo stop

lunedì, 14 ottobre 2024, 08:52

Etrusca San Miniato – Basketball Club Lucca

21/11 – 44/31 – 58/54 – 82/73

21/11 – 23/20 – 14/23 – 24/19

San Miniato: Malvolti , Ermelani , Caglio 8,Metsla 11, Menconi 11, Scardigli 19, Godano , Penco , Re 9, Capozio , Ndour 14, Cravero 10 All. Marteloni, ass Menconi

Bcl: Landucci , Brugioni , Lippi 3, Dubois 2, Barsanti 4, Simonetti 18, Tempestini 2, Del Debbio 15, Vignali , Pierini1 , Candigliota , Trentin 28 All. Olivieri, ass. Pizzolante

Quintetto classico per il Bcl, Barsanti, Trentin, Del Debbio, Simonetti, Dubois con Simonetti sulla palla a due per il primo possesso. A sboccare la partita è Trentin, mentre la replica è di Caglio, il Bcl ci prova con insistenza, sono già molti i tiri a canestro, ma il ferro nega i due punti, al contrario dei padroni di casa che sembrano avere un buon feeling con i ferri, 9/4 a 5 minuti dall'inizio. A rimettere in carreggiata la partita ci pensano Del Debbio e Trentin che mettono in piedi un parziale da 0/6 per il 9/10 a tre e 35 dalla prima sirena. Il vantaggio del Bcl dura pochissimo, Ndour si prende la squadra sulle spalle e in meno tre minuti fa volare il San Miniato sul 20/11, in chiusura di quarto Re, con uno su due dai liberi fissa il primo parziale al 21/11. Il Bcl è chiamato ad una prova d'orgoglio per riscattare la sconfitta casalinga contro Spezia, una prova resa ancora più difficile da un avversario molto giovane e dalle ottime doti tecniche.

Ad inizio di quarto Menconi, Metsla e Re spingono fino al 29/13 replicano prima Del Debbio da tre poi Trentin su assist di Del Debbio recuperando 5 punti ai padroni di casa. Il match scorre con continui ribaltamenti di fronte, ma la maggiore precisione al tiro premia San Miniato.

Il Bcl è in una continua rincorsa, senza però riuscire a scalfire quel meno dieci rimediato nel primo quarto, ogni piccolo passo fatto, viene sistematicamente riassorbito dai padroni di casa. Ancora tutta in salita la strada che il Bcl sta percorrendo, Trentin dai liberi recupera qualcosa, poi è Del Debbio che dalla distanza mette in cascina tre punti ed ancora Trentin, ma sul tabellone ci sono ancora gli undici punti di differenza che i biancorossi si portano dietro dalla prima sirena. E' Tempestini che riesce a far scender a meno 9 il divario, poi un ferro davvero stregato nega i due punti a Trentin e per ben due volte a Dubois, poi come vuole l'assurda regola del canestro sbagliato, canestro subito, Scardigli segna da tre, 55/45 a due minuti e una manciata di secondi dalla terza sirena.

Un grande Del Debbio guida la squadra con forza siglando l'ennesima bomba, poi Trentin per il meno cinque e Simonetti in chiusura per il 58/54 di fine quarto. Ultimi 10 minuti di una partita complicatissima con un avversario di fronte davvero forte, capace di rispondere colpo su colpo e senza mai avere un calo, ne emotivo ne tanto meno fisico, vista la giovane età dei giocatori.

La precisione con la quale l'Etrusca San Miniato va a segno da fuori mette a dura prova il Bcl che vede vanificare ogni suo sforzo.In meno di cinque minuti i padroni di casa si sono ripresi quanto avevano perso nella terza frazione di gioco, mettendoci sopra anche una buona percentuale di interessi, arrivando sul 79/62 a tre e venti dal termine. Match che ormai l'Etrusca ha messo a referto come vinta, tanto il divario è ampio e tempo per giocare non ne è rimasto, si chiude così con una sconfitta la trasferta del Bcl in terra pisana, finale al Fonteviva 82/73.